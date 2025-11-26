خبرگزاری کار ایران
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خبر داد:

تعطیلی ادارات استان مرکزی در روزهای پنجشنبه تا پایان سال جاری

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی از تعطیلی ادارات این استان در روزهای پنجشنبه تا پایان سال جاری خبر داد و در این خصوص گفت: ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان تا پایان سال جاری در روزهای پنجشنبه تعطیل هستند.

به گزارش ایلنا، علی میرزایی افزود: با توجه به ورود به ماه‌های سرد سال و در راستای کاهش آلودگی هوا، امکان استفاده از دورکاری در روزهای پنجشنبه برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان از 6 آذر ماه سال جاری تا پایان اسفند ماه فراهم شده است.

وی ادامه داد: این تصمیم بر اساس پیشنهاد کارگروه مدیریت مصرف انرژی و با تأکید شورای راهبری تحول اداری استان مرکزی اتخاذ شده و در این تصمیم‌گیری دغدغه والدین شاغل در دستگاه‌های اجرایی نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌ها که امکان دورکاری برای آنها وجود دارد، می‌توانند در بازه زمانی تعیین‌شده از ظرفیت دورکاری استفاده کنند.

میرزایی افزود: این مصوبه شامل دستگاه‌های خدمات‌رسان و عملیاتی، حوزه‌های آموزشی و بهداشتی و مراکزی که دارای نوبت‌کاری، کشیک و ارائه خدمات مستقیم به مردم هستند نمی‌شود و این مجموعه‌ها طبق روال گذشته به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

وی ادامه داد: اجرای طرح تعطیلی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی در روزهای پنجشنبه می‌تواند به مدیریت مصرف انرژی، کاهش ترددهای غیرضروری در سطح شهرها و در نهایت کاهش آلودگی هوای این استان کمک کند و در این راستا اثرگذار باشد.

علت انحراف ستون فقرات