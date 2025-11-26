خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل آبفای استان خبر داد:

شناسایی 1170 فقره انشعاب غیرمجاز آب در استان مرکزی / رشد 100 درصدی کشف انشعابات غیرمجاز

شناسایی 1170 فقره انشعاب غیرمجاز آب در استان مرکزی / رشد 100 درصدی کشف انشعابات غیرمجاز
کد خبر : 1719457
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی به شناسایی انشعاب غیرمجاز آب در استان اشاره کرده و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، 1170 فقره انشعاب غیرمجاز آب در سطح این استان شناسایی و جمع‌آوری شده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 100 درصد رشد داشته است.

به گزارش ایلنا، سعید سرآبادانی افزود: اکیپ‌های پایش و کنترل مصرف با تشدید گشت‌های میدانی موفق شدند در بازه زمانی 8 ماه گذشته این تعداد انشعاب غیرمجاز را در مناطق شهری و روستایی کشف کنند. شهرستان ساوه 335 فقره و شهرستان اراک 230 فقره از مجموع انشعابات غیرمجاز را به خود اختصاص داده‌اند.

وی بر عزم جدی شرکت آبفا برای مقابله با تخلفات آبی تأکید کرده و ادامه داد: این افزایش چشمگیر کشفیات نشان‌دهنده جدیت در صیانت از بیت‌المال و تحقق عدالت در خدمات‌رسانی است. از شهروندان درخواست می‌شود انشعابات غیرمجاز را به صورت 24 ساعته از طریق سامانه 122 یا سامانه سوت‌زنی شرکت آبفا گزارش دهند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی به اقدامات قانونی که برای متخلفان انشعابات غیرمجاز آب اجرایی می‌شود اشاره کرده و اظهار داشت: پس از شناسایی متخلفان، اخطار 48 ساعته برای قانونی کردن انشعاب صادر می‌شود و در صورت عدم تمکین، متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

سرآبادانی تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با بهره‌گیری از تیم‌های بازرسی میدانی، سامانه‌های پایش هوشمند و همکاری نهادهای قضایی و انتظامی، نظارت بر شبکه آبرسانی را تشدید کرده تا ضمن کاهش آب بدون درآمد، دسترسی عادلانه شهروندان به آب سالم را تضمین کند.

وی به مهمترین مضرات انشعابات غیرمجاز اشاره کرده و بیان داشت: انشعابات غیرمجاز آب علاوه بر هدررفت حجم قابل توجهی آب شرب، باعث کاهش فشار شبکه، ورود آلاینده‌ها به خطوط اصلی و به خطر افتادن سلامت تمام مشترکین قانون‌مدار می‌شود. مقابله با این پدیده بدون همکاری مردم امکان‌پذیر نیست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی تأکید کرد: فرهنگ‌سازی مهم‌ترین راهکار ریشه‌کن کردن انشعابات غیرمجاز آب است. آب شرب استان مرکزی محدود و گران‌قیمت است. هر لیوان آبی که از انشعاب غیرمجاز مصرف می‌شود، در واقع از سفره میلیون‌ها شهروند دیگر ربوده شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات