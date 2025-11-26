شناسایی 1170 فقره انشعاب غیرمجاز آب در استان مرکزی / رشد 100 درصدی کشف انشعابات غیرمجاز

به گزارش ایلنا، سعید سرآبادانی افزود: اکیپ‌های پایش و کنترل مصرف با تشدید گشت‌های میدانی موفق شدند در بازه زمانی 8 ماه گذشته این تعداد انشعاب غیرمجاز را در مناطق شهری و روستایی کشف کنند. شهرستان ساوه 335 فقره و شهرستان اراک 230 فقره از مجموع انشعابات غیرمجاز را به خود اختصاص داده‌اند.

وی بر عزم جدی شرکت آبفا برای مقابله با تخلفات آبی تأکید کرده و ادامه داد: این افزایش چشمگیر کشفیات نشان‌دهنده جدیت در صیانت از بیت‌المال و تحقق عدالت در خدمات‌رسانی است. از شهروندان درخواست می‌شود انشعابات غیرمجاز را به صورت 24 ساعته از طریق سامانه 122 یا سامانه سوت‌زنی شرکت آبفا گزارش دهند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی به اقدامات قانونی که برای متخلفان انشعابات غیرمجاز آب اجرایی می‌شود اشاره کرده و اظهار داشت: پس از شناسایی متخلفان، اخطار 48 ساعته برای قانونی کردن انشعاب صادر می‌شود و در صورت عدم تمکین، متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

سرآبادانی تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با بهره‌گیری از تیم‌های بازرسی میدانی، سامانه‌های پایش هوشمند و همکاری نهادهای قضایی و انتظامی، نظارت بر شبکه آبرسانی را تشدید کرده تا ضمن کاهش آب بدون درآمد، دسترسی عادلانه شهروندان به آب سالم را تضمین کند.

وی به مهمترین مضرات انشعابات غیرمجاز اشاره کرده و بیان داشت: انشعابات غیرمجاز آب علاوه بر هدررفت حجم قابل توجهی آب شرب، باعث کاهش فشار شبکه، ورود آلاینده‌ها به خطوط اصلی و به خطر افتادن سلامت تمام مشترکین قانون‌مدار می‌شود. مقابله با این پدیده بدون همکاری مردم امکان‌پذیر نیست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی تأکید کرد: فرهنگ‌سازی مهم‌ترین راهکار ریشه‌کن کردن انشعابات غیرمجاز آب است. آب شرب استان مرکزی محدود و گران‌قیمت است. هر لیوان آبی که از انشعاب غیرمجاز مصرف می‌شود، در واقع از سفره میلیون‌ها شهروند دیگر ربوده شده است.

