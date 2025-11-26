خبرگزاری کار ایران
رئیس هیئت ورزش کارگری استان مرکزی خبر داد:

برگزاری مسابقات قهرمانی آزاد پرس سینه کلاسیک کارگران کشور در اراک

کد خبر : 1719452
رئیس هیئت ورزش کارگری استان مرکزی گفت: دومین دوره مسابقات قهرمانی آزاد پرس سینه کلاسیک کارگران کشور جام شهدای کارگری و برای انتخابی تیم ملی به میزبانی استان مرکزی در اراک آغاز شد. این مسابقات در مجموعه ورزشی شرکت ماشین‌سازی اراک جریان دارد.

به گزارش ایلنا، مجید اسدی در حاشیه آغاز به کار این مسابقات در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: در این دوره از مسابقات، 170 کارگر ورزشکار از 17 استان کشور در رده‌های سنی و وزنی مختلف به مدت 3 روز با یکدیگر رقابت می‌کنند و نفرات برتر به اردوی تیم ملی دعوت می‌شوند.

وی به دلایل برگزاری این مسابقات و عضویت در تیم ملی این رشته ورزشی اشاره کرده و ادامه داد: عضویت در تیم ملی پرس سینه کارگران به منظور حضور قدرتمند و شرکت در مسابقات قهرمانی جهان این رشته است. مسابقات جهانی این رشته بهمن‌ماه سال جاری به میزبانی ایران برگزار می‌شود.

رئیس هیئت ورزش کارگری استان مرکزی اظهار داشت: دومین دوره مسابقات قهرمانی آزاد پرس سینه کلاسیک کارگران کشور یکی از مهم‌ترین رویدادهای تقویمی فدراسیون ورزش کارگری در سال ۱۴۰۴ به شمار می‌رود. تمامی تلاش‌ها برای برگزاری با کیفیت این رقابت‌ها بکار گرفته شده است.

انتهای پیام/
