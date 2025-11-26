خبرگزاری کار ایران
رئیس پلیس راه شمال استان خبرداد؛

واژگونی مرگبار سمند با ٢ کشته و ٣ مصدوم

رئیس پلیس راه شمال استان از وقوع یک فقره واژگونی سواری سمند در محور مواصلاتی قطرویه-سیرجان با ٢ کشته و ٣ مصدوم خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ صادق سلیمی، اظهار داشت: روز گذشته در پی اعلام یک فقره واژگونی به مرکز فوریت‌های پلیسی ١١٠، بلافاصله گشت پلیس‌راه و عوامل امدادی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران مشخص شد یک خودرو سمند با ۵ سرنشین در محور مواصلاتی قطرویه-سیرجان از جاده منحرف و واژگون شده، که متاسفانه ٢ نفر (زن) سرنشین خودرو به دلیل شدت جراحات وارده در دم فوت شدند.

وی با اشاره به اینکه راننده و ٢ سرنشین دیگر این خودرو در این حادثه مجروح که توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی انتقال داده شدند، گفت: کارشناسان علت تامه این حادثه را ۵٠ درصد بی‌احتیاطی و عدم توجه به جلو از سوی راننده و همچنین ۵٠ درصد نیز اداره راه‌و‌شهرسازی به دلیل ایجاد خاکریز اعلام کردند.

