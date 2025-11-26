درخشش همدلی در خوزستان؛ آزادی ۴۰ زندانی غیرعمد در زندان مرکزی اهواز

به گزارش ایلنا از خوزستان، علی دهقانی امروز چهارشنبه در آیین آزادی ۴۰ زندانی در اهواز بیان کرد: با تلاش جمعی از مسئولان قضایی و ارایه تسهیلات بانکی، اعسار، آورده محکومان و پرداخت ۳۵ میلیارد ریال از طرف ستاد دیه، این تعداد زندانی جرایم غیر عمد از زندان مرکزی آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

وی اظهار کرد: هم‌زمانی آزادی این افراد با ایام دهه فاطمیه، جلوه‌ای از بندگی و پیروی از سیره حضرت زهرا(س) در کمک به نیازمندان و دستگیری از گرفتاران است؛ چنین حرکت‌های انسان‌دوستانه نماد همبستگی و ایمان مردم خوزستان به ارزش‌های دینی و اخلاقی است.

رییس کل دادگستری خوزستان افزود: دستگاه قضایی استان با همکاری ستاد دیه و خیرین محلی، تلاش می‌کند با رعایت موازین قانونی و انسانی و همچنین حق زیان دیده از زندانی شدن افراد در جرایم غیر عمد پیشگیری کند.

