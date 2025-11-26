خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس کل دادگستری خوزستان خبر داد؛

درخشش همدلی در خوزستان؛ آزادی ۴۰ زندانی غیرعمد در زندان مرکزی اهواز

درخشش همدلی در خوزستان؛ آزادی ۴۰ زندانی غیرعمد در زندان مرکزی اهواز
کد خبر : 1719367
لینک کوتاه کپی شد.

رییس کل دادگستری خوزستان گفت: با تلاش مسئولان قضایی، خیرین و ستاد دیه استان، ۴۰ زندانی جرایم غیرعمد در اهواز آزاد شدند؛ اقدامی انسان‌دوستانه که هم‌زمانی آن با دهه فاطمیه رنگی از معنویت و همبستگی به خود گرفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان، علی دهقانی امروز چهارشنبه در آیین آزادی ۴۰ زندانی در اهواز بیان کرد: با تلاش جمعی از مسئولان قضایی و ارایه تسهیلات بانکی، اعسار، آورده محکومان و پرداخت ۳۵ میلیارد ریال از طرف ستاد دیه، این تعداد زندانی جرایم غیر عمد از زندان مرکزی آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

وی اظهار کرد: هم‌زمانی آزادی این افراد با ایام دهه فاطمیه، جلوه‌ای از بندگی و پیروی از سیره حضرت زهرا(س) در کمک به نیازمندان و دستگیری از گرفتاران است؛ چنین حرکت‌های انسان‌دوستانه نماد همبستگی و ایمان مردم خوزستان به ارزش‌های دینی و اخلاقی است.

رییس کل دادگستری خوزستان افزود: دستگاه قضایی استان با همکاری ستاد دیه و خیرین محلی، تلاش می‌کند با رعایت موازین قانونی و انسانی و همچنین حق زیان دیده از زندانی شدن افراد در جرایم غیر عمد پیشگیری کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات