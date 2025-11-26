خبرگزاری کار ایران
تداوم اجرای مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوا در البرز

روابط عمومی استانداری البرز طی اطلاعیه‌ای از تداوم اجرای مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوا در این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز در پی سؤالات مکرر شهروندان درباره وضعیت مصوبات مربوط به کمیته اضطرار کارگروه آلودگی هوا، تمامی مصوبات اعلامی تا پایان هفته پابرجاست و باید مورد توجه و اجرا قرار گیرد.

این اطلاعیه می‌افزاید: در صورت نیاز به تمدید این مصوبات، اطلاع‌رسانی رسمی متعاقباً انجام خواهد شد.

روابط‌عمومی استانداری از تمامی شهروندان، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط در خواست کرد که به‌طور کامل مقررات و دستورالعمل‌های کمیته اضطرار آلودگی هوا را رعایت کنند. بر اساس این اعلام، همکاری و توجه عمومی برای حفظ سلامت شهروندان و مدیریت شرایط آلودگی هوا ضروری است.

