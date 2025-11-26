تداوم اجرای مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوا در البرز

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز در پی سؤالات مکرر شهروندان درباره وضعیت مصوبات مربوط به کمیته اضطرار کارگروه آلودگی هوا، تمامی مصوبات اعلامی تا پایان هفته پابرجاست و باید مورد توجه و اجرا قرار گیرد.

این اطلاعیه می‌افزاید: در صورت نیاز به تمدید این مصوبات، اطلاع‌رسانی رسمی متعاقباً انجام خواهد شد.

روابط‌عمومی استانداری از تمامی شهروندان، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط در خواست کرد که به‌طور کامل مقررات و دستورالعمل‌های کمیته اضطرار آلودگی هوا را رعایت کنند. بر اساس این اعلام، همکاری و توجه عمومی برای حفظ سلامت شهروندان و مدیریت شرایط آلودگی هوا ضروری است.

