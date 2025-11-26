استاندار فارس تاکید کرد؛
لزوم تقویت ساختارهای منسجم در بخشهای مختلف نظامی، امنیتی و دفاعی
همزمان با چهل و ششمین سالگرد تشکیل بسیج مستضعفین، همایش اقتدار بسیجیان فارس همزمان با سراسر کشور در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) برگزار شد.
به گزارش ایلنا، استاندار فارس در این مراسم بر لزوم تقویت ساختارهای منسجم در بخشهای مختلف نظامی، امنیتی و دفاعی تاکید کرد و گفت: نباید منتظر تصمیمگیری از مرکز ماند، بلکه باید مطابق توصیههای رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور و دولت، با استفاده از ظرفیتها و امکانات استانی، عمل کرد.
حسینعلی امیری با تاکید بر نقش تعیینکننده بسیج در بیش از چهار دهه عمر انقلاب اسلامی گفت: تفکر بسیجی هم در دفاع مقدس و هم در مواجهه با جنگهای ترکیبی و تهدیدات جدید، کشور را در برابر طرحهای پیچیده دشمن مصون نگاه داشته است.
وی افزود: بسیج در لغت به معنای کسب و حفظ آمادگی برای دستیابی به اهداف مشخص است و بارزترین تعریف آن را باید در قدرت امام خمینی(ره) برای بسیج مردم و پیروزی انقلاب اسلامی دید؛ چراکه استقرار نظام جمهوری اسلامی ترجمانی عملی این مفهوم است.
امیری با اشاره به تهدیدات گسترده روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد: بزرگترین فتنه علیه انقلاب، جنگ تحمیلی هشتساله بود و پیش از آغاز جنگ نیز طرحهای متعددی از سوی استکبار جهانی برای شکست انقلاب نوپا شکل گرفت که هرکدام بهتنهایی میتوانست کشور را با چالشهای جدی روبهرو کند.
استاندار فارس گفت: فرمان تشکیل بسیج در حالی صادر شد که کسی از حمله رژیم بعث در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ اطلاعی نداشت، اما بینش الهی امام از زمان خود فراتر بود.
امیری افزود: در شرایطی که سپاه پاسداران تازه شکل گرفته بود، تشکیل بسیج و قرار گرفتن آن در کنار دیگر نیروهای مسلح، هسته مرکزی دفاع و مقاومت کشور را شکل داد.
وی ادامه داد: بیتردید اگر بسیج نبود، سرنوشت دفاع مقدس بهشکل دیگری رقم میخورد و احتمال تجزیه بخشهایی از خاک کشور وجود داشت.
استاندار فارس اظهار کرد: در ۲۵۰ سال گذشته تنها جنگی که پس از پایان آن هیچ بخشی از سرزمین جدا نشد، دفاع مقدس بود؛ امری که نقش بسیجیان در کنار فرماندهی کل قوا آن را رقم زد.
امیری، با اشاره به نقش گسترده بسیجیان در دوره پس از جنگ گفت: بسیج در سالهای مختلف در عرصههای سازندگی، محرومیتزدایی، علمی و اقتصادی وظیفه خود را انجام داده و نقش موثری در استحکام انقلاب داشته است.
استاندار فارس، با اشاره به تهدیدات امروز کشور گفت: چندی پیش جنگ ۱۲ روزه با دشمن صهیونیستی رخ داد که با وجود پشتوانه مادی، انسانی و تکنولوژیک گسترده دشمن، تفکر بسیجی دفاع ملی را شکل داد و این نبرد به یکی از نقاط عطف انقلاب اسلامی تبدیل شد.
امیری، این جنگ ۱۲ روزه را نمونهای از جنگ ترکیبی دانست و افزود: در این جنگ، سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی دشمن از امکانات تشکیلات تروریستی مانند منافقین، سلطنتطلبان و جداییطلبان بهعنوان پیادهنظام بهره بردند.
وی ادامه داد: حمله به زندان اوین، مراکز پلیس، فعالسازی عوامل نفوذ داخلی، عملیات رسانهای صهیونیستها و اظهارات فریبنده ترامپ مبنی بر مذاکره، بخشهایی از پازل طراحیشده برای ساقط کردن نظام بود.
او اظهار کرد: در جنگ ترکیبی از تمام امکانات آشکار و پنهان استفاده میشود و یکی از ویژگیهای مهم آن ایجاد ابهام در جامعه است، همان نقطهای که رهبر معظم انقلاب بر بصیرت تأکید دارند.
استاندار فارس با اشاره به استفاده رژیم صهیونیستی و آمریکا از ابزارهای مختلف در ایجاد ابهام گفت: این روند در اسناد ناتو نیز تعریف شده است. امیری، اقدامات غیرنظامی و سیاسی را در مقابله با این تهدیدات بسیار مهم دانست و تاکید کرد: در شرایط فعلی باید تهدیدات بالفعل و بالقوه دشمن را شناخت و قدرت بازدارندگی را تقویت کرد تا تحلیل درست و درک دقیقتری از رویدادها به دست آید.
وی ادامه داد: آمادهسازی به معنای افزایش تابآوری است و حکمرانی درست، شفافیت، مردمداری و حل مشکلات در حد مقدورات از پیشنیازهای تابآوری به شمار میرود، هر زمان که صادقانه با مردم سخن گفتهایم، پاسخ شایسته دریافت کردهایم.
امیری، با اشاره به اهمیت آمادگیهای اجتماعی و روانشناختی بیان کرد: ستون پنهان انسجام اجتماعی، آرامش روانی مردم و فعالان علمی، اقتصادی و نظامی است که باید حفظ شود و در همین راستا، در شرایط فعلی هرکس در هر جایگاهی که قرار دارد باید نقش خود را بهدرستی ایفا کند.
فرمانده سپاه فجر فارس نیز گفت: بسیج با سابقهای درخشان در دفاع مقدس، مدیریت بحران و عرصه سازندگی، ثابت کرده که در روزهای سخت، یاریگری مطمئن و همیشگی برای نظام اسلامی است.
سردار یدالله بوعلی افزود: بسیج بهمعنای واقعی، شجره طیبه انقلاب اسلامی است؛ نهادی برخاسته از متن مردم که در هر صحنهای که نیاز به حضور بوده، با تمام توان وارد میدان شده و نقشآفرینی کرده است.
وی با مرور کارنامه بسیج گفت: از دوران دفاع مقدس و پاسداری از مرزهای کشور گرفته تا مدیریت حوادث و بحرانهای طبیعی، بسیج همیشه نخستین نیرویی بوده که بیمنت و با تمام توان وارد میدان شده و افتخار آفریده است.
فرمانده سپاه فجر فارس به توسعه ماموریتهای بسیج در عرصههای نوین اشاره کرد و افزود: امروز بسیج در حوزههای مختلفی از جمله سازندگی، راهسازی، انتقال آب، احداث مسکن محرومان و همچنین در عرصههای پیشرفته علمی، پژوهش و شرکتهای دانشبنیان به یک توانمندی دقیق و مؤثر تبدیل شده است.
سردار بوعلی با اشاره به عملکرد بسیج در سطح استان فارس اظهارکرد: کارگشایی بسیج تنها یک شعار نیست؛ این حقیقتی است که ما بارها در گوشه و کنار استان فارس و سایر نقاط کشور به عینه شاهد آن بودهایم.
وی با اشاره به اجتماع باشکوه بسیجیان در حرم شاهچراغ(ع) گفت: امروز شاهد برگزاری اجتماعات بزرگ بسیجیان در سراسر استان هستیم؛ این حضور پرشور در کنار بارگاه ملکوتی حضرت شاهچراغ(ع)، نشان از پیوند عمیق و ناگسستنی بسیج با آحاد مردم دارد.
فرمانده سپاه فجر فارس با قدردانی از مجاهدتهای بسیجیان تصریح کرد: ما باور راسخ داریم که این نیروی مردمی و متعهد، همواره پشتوانه اصلی انقلاب اسلامی و نظام خواهد بود و این راه را تداوم خواهد بخشید.