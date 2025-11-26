خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادامه آلودگی هوا در آذربایجان غربی/هوای مهاباد بنفش و ارومیه ناسالم است

ادامه آلودگی هوا در آذربایجان غربی/هوای مهاباد بنفش و ارومیه ناسالم است
کد خبر : 1719338
لینک کوتاه کپی شد.

معاون محیط‌زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌غربی با بیان اینکه آلودگی هوا در استان ادامه دارد گفت:کیفیت هوا در شهرستان های مهاباد بسیار ناسالم و ارومیه ناسالم است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید موسوی در گفت‌وگو با رسانه‌ها بیان کرد:بر اساس آخرین پایش‌ها، شاخص لحظه‌ای کیفیت هوای مهاباد ۱۹۰ و ناسالم و شاخص ۲۴ ساعته این شهرستان ۲۵۴ و بسیار ناسالم ثبت شده است.»گ

وی همچنین شاخص لحظه‌ای ارومیه، مرکز استان آذربایجان‌غربی را ۱۵۴ و ناسالم و شاخص ۲۴ ساعته آن را ۱۵۷ و ناسالم اعلام کرد. موسوی با تأکید بر روند افزایش آلودگی هوا گفت که ضرورت کاهش ترددها و توجه ویژه گروه‌های حساس بیش از پیش احساس می‌شود.

معاون محیط‌زیست انسانی استان، حفظ کیفیت هوا را از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های مسئول دانست و افزود: کنترل صنایع آلاینده، ارتقای فناوری‌های تولیدی و توسعه انرژی‌های پاک از مهم‌ترین ضرورت‌های پیش‌رو هستند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات