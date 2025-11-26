ادامه آلودگی هوا در آذربایجان غربی/هوای مهاباد بنفش و ارومیه ناسالم است

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید موسوی در گفت‌وگو با رسانه‌ها بیان کرد:بر اساس آخرین پایش‌ها، شاخص لحظه‌ای کیفیت هوای مهاباد ۱۹۰ و ناسالم و شاخص ۲۴ ساعته این شهرستان ۲۵۴ و بسیار ناسالم ثبت شده است.»گ

وی همچنین شاخص لحظه‌ای ارومیه، مرکز استان آذربایجان‌غربی را ۱۵۴ و ناسالم و شاخص ۲۴ ساعته آن را ۱۵۷ و ناسالم اعلام کرد. موسوی با تأکید بر روند افزایش آلودگی هوا گفت که ضرورت کاهش ترددها و توجه ویژه گروه‌های حساس بیش از پیش احساس می‌شود.

معاون محیط‌زیست انسانی استان، حفظ کیفیت هوا را از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های مسئول دانست و افزود: کنترل صنایع آلاینده، ارتقای فناوری‌های تولیدی و توسعه انرژی‌های پاک از مهم‌ترین ضرورت‌های پیش‌رو هستند.

