برگزاری دومین جشنواره صنعتگران و صنایع پیشرو؛

۳۶ واحد صنعتی و معدنی پیشرو فارس در حوزه پژوهش و فناوری تجلیل شدند
در آیینی به مناسبت برگزاری دومین جشنواره صنعتگران و صنایع پیشرو در حمایت و کاربست پژوهش و فناوری در شیراز، از ۳۶ واحد صنعتی و معدنی برتر استان فارس در حوزه‌های پژوهش، نوآوری و تحقیق و توسعه تقدیر شد.

به گزارش ایلنا،  مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، با اشاره به هدف برگزاری این جشنواره گفت: این رویداد با هدف تقویت پیوند صنعت و دانشگاه و توسعه فعالیت‌های فناورانه در صنایع استان برنامه‌ریزی شده است. به گفته او، واحدهای منتخب براساس شاخص‌های مصوب و پس از ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناورانه آن‌ها طی یک سال گذشته انتخاب شده‌اند.

کریم مجرب، درباره معیارهای انتخاب واحدهای برتر توضیح داد: ثبت اختراع، همکاری با دانشگاه‌ها، اخذ مجوزهای دانش‌بنیانی، فعالیت‌های تحقیق و توسعه، بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی پژوهش، بومی‌سازی محصولات و جلوگیری از خروج ارز از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی بوده است.

مجرب افزود: پس از انتشار فراخوان، بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی مدارک و مستندات خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند. این مستندات در جلسات تخصصی با حضور نمایندگان دانشگاه و صنعت بررسی شد و در نهایت ۳۶ واحد برتر در حوزه تحقیق و توسعه و فناوری انتخاب و در مراسم روز چهارشنبه مورد تقدیر قرار گرفتند.

مدیرکل صمت فارس با تأکید بر ضرورت توسعه فعالیت‌های پژوهشی در صنایع استان گفت: پویایی و رشد هر واحد تولیدی در گرو عملکرد بخش پژوهش آن است.

وی همچنین اعلام کرد: تاکنون حدود ۳۵۰ پروانه تحقیق و پژوهش برای واحدهای مشمول صادر شده و برخی واحدها نیز بدون دریافت مجوز رسمی از خدمات فنی و پژوهشی بهره‌مند می‌شوند.

مجرب خطاب به بیش از ۴۳۰۰ واحد صنعتی، ۸۰۰ واحد معدنی و ۲۰۰ هزار واحد صنفی استان فارس تأکید کرد: تقویت و فعال‌سازی بخش تحقیق و توسعه باید در اولویت قرار گیرد تا بهره‌وری و توان رقابتی واحدهای تولیدی افزایش یابد.

در ادامه مراسم،معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، با بیان اینکه پژوهش و تحقیق مبناست، تصریح کرد: ضرورت دارد علم بتواند به مسائل جامعه پاسخ دهد و این مهم در کنار پژوهش معنا پیدا می‌کند. 

 مسعود گودرزی،  افزود: ترکیب توانایی و تمایل در توسعه، نوآوری و پژوهش موجب شکوفایی فعالیت‌های صنعتی و تولیدی شده و تغییرات مهمی در اقتصاد و بازار رقم می‌زند؛ چراکه صنعت و تولید بدون پژوهش، نتیجه مؤثر و ماندگار نخواهد داشت.

همچنین ناصر بیاری، معاون صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا)، و سجاد تاج‌الدینی از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، ضمن تأکید بر نقش حمایت‌های دولتی در توسعه فناوری، بر آمادگی مجموعه‌های خود برای پشتیبانی از صنایع فناورمحور تأکید کردند.

