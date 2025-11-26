کاهش ۳۰ درصدی مرگ ناشی از خودکشی و ۴۰ درصدی مرگ و میر تصادفات طی یک سال اخیر

به گزارش ایلنا، امین نیاکان امروز ۵ آذر در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد یک‌ساله معاونت درمان از آذر ١٤٠٣ تا پایان آبان ١٤٠٤، بر اجرای برنامه‌های مدون در محور‌های نظارت، توسعه و عدالت دسترسی تاکید کرد و افزود: در این دوره، هدف ما ارتقاء کیفیت خدمات در کنار توسعه زیرساخت‌ها و صیانت از حقوق بیماران بود.

وی با اشاره به حوزه نظارت و صیانت از حقوق بیماران، اظهار داشت: بالغ‌بر ١١ هزار بازدید نظارتی در مراکز مختلف صورت گرفت و در راستای برخورد با تخلفات، ٧٧ مرکز متخلف در شیراز و شهرستان‌ها پلمب شدند؛ همچنین، ٢٣ مرکز طب سنتی غیرمجاز شناسایی و با آن‌ها برخورد قانونی صورت پذیرفت.

بازپس‌گیری ٨ میلیارد و ٨١٣ میلیون اضافه دریافتی از بیماران

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بر یکی از مهم‌ترین محور‌های عملکردی این معاونت در دوره نظارتی تاکید کرد و گفت: در راستای تحقق کامل اصل صیانت از حقوق بیماران و برخورد قاطع با هرگونه تخلف مالی، اقدامات نظارتی ویژه‌ای در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: نتیجه این پیگیری‌های مستمر، بازگرداندن مبلغ قابل‌توجه ٨ میلیارد و ٨١٣ میلیون تومان از مبالغی بود که به‌صورت اضافه دریافتی از بیماران در مراکز درمانی مختلف استان دریافت شده بود.

نیاکان این اقدام عزم جدی دانشگاه در برقراری شفافیت مالی و اطمینان از عدم تحمیل هزینه‌های غیرقانونی بر دوش بیماران و خانواده‌های آن‌ها در شرایط حساس درمانی است.

در بخش خدمات تخصصی و درمانی، معاون درمان دانشگاه به حجم بالای فعالیت‌ها اشاره کرد و افزود: تقریبا ٣ میلیون و ۵٠٠ هزار نفر در اورژانس بیمارستان‌های دانشگاهی پذیرش شدند و در حوزه پیوند اعضا، ٩٢٢ پیوند عضو، ١٩٣ پیوند مغز استخوان و ١٣٢ مورد کاشت حلزون شنوایی با موفقیت انجام شد؛ همچنین بیمارستان‌های دولتی فارس بیش از ١٤٩ هزار عمل جراحی را ثبت کردند.

نیاکان یادآور شد: بخش جراحی قلب بیمارستان نمازی با انجام ٦٠ عمل جراحی بزرگسالان و ۵ جراحی پیچیده کودکان با تعرفه دولتی از تیرماه ١٤٠٤ مجددا فعال گردید.

جذب ١٢ هزار بیمار بین‌الملل و افزوده شدن ٤٤٠ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی نوین به چرخه درمان فارس

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در راستای تقویت جایگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز به‌عنوان قطب درمان در منطقه، حوزه جذب و خدمات‌رسانی به بیماران بین‌الملل نیز شاهد افزایش قابل‌توجهی بود؛ به‌طوری که طی دوره یک‌ساله، ١٢ هزار بیمار بین‌الملل از کشور‌های مختلف برای دریافت خدمات درمانی تخصصی و فوق‌تخصصی به مراکز دانشگاهی مراجعه کرده و از زیرساخت‌ها و تخصص‌های موجود بهره‌مند شدند که این امر نشان‌دهنده اعتبار روزافزون خدمات درمانی استان در سطح بین‌المللی است.

وی در ادامه به توسعه زیرساخت‌ها پرداخت و تصریح کرد: در راستای تقویت تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای، ٢٩٢١ دستگاه تجهیزات پزشکی به ارزش بیش از ٤٤٠ میلیارد تومان برای مراکز تابعه تامین و تخصیص یافت؛ همچنین، با راه‌اندازی فاز دوم بیمارستان بوستان، ١٦٤ تخت تا پایان دی ماه ١٤٠٤ به ظرفیت استان افزوده خواهد شد.

کاهش ٣٠ درصدی مرگ بیمارستانی ناشی از خودکشی

نیاکان همچنین اعلام کرد: ٦ پایگاه اورژانس ١١۵ راه‌اندازی و ناوگان امدادی با تحویل ٢٣ دستگاه آمبولانس و ٨ دستگاه موتورلانس تقویت شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تشریح اقدامات در راستای عدالت در سلامت و سلامت روان، بیان کرد: اجرای طرح‌های منطقه‌ای منجر به کاهش ٨ درصدی اعزام بیماران از شهرستان‌ها به شیراز شد.در حوزه سلامت روان، مرگ بیمارستانی ناشی از خودکشی ٣٠ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

وی افزود: فعالیت سامانه تروما با وجود افزایش ٣٠ درصدی حوادث موجب کاهش ٤٠ درصدی مرگ‌و‌میر بیمارستانی در این حوزه شد.

‌جذب بیش از ٢٦٠ متخصص و اجرای موفق «مهر درمان» در ٢٦ شهرستان

نیاکان همچنین از اجرای ٣٤ مرحله طرح «مهر درمان» با همکاری ١٦٠ پزشک متخصص خبر داد که طی آن بیش از ٩ هزار ویزیت تخصصی و ٨٠ عمل جراحی در ٢٦ شهرستان استان محقق شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز به حوزه منابع انسانی و پشتیبانی اشاره کرد و گفت: ١٣٢ پزشک عمومی، ١١٧ پزشک متخصص و ١٤ پزشک فوق‌تخصص جدید به کادر درمانی استان ملحق شدند؛ همچنین ١٢٦ پروانه بهره‌برداری برای موسسات درمانی خصوصی صادر گردید و واحد‌های مددکاری موفق به جذب ٢٦ میلیارد تومان اعتبار جهت حمایت از بیماران نیازمند شدند.

وی افزود: مرکز پایش مراقبت‌های درمانی دانشگاه MCMC نیز به ٨۵٣ هزار تماس تلفنی شهروندان در حوزه درمان پاسخگویی کرده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ضمن تشریح این کارنامه پرافتخار، تاکید کرد که تمامی دستاورد‌های ذکر شده در محور‌های نظارت، توسعه زیرساخت، عدالت در سلامت، جراحی‌های پیوند اعضا، کاهش مرگ‌و‌میر تروما و خودکشی، و همچنین موفقیت طرح «مهر درمان» و جذب پزشکان متخصص، مرهون کار تیمی و تلاش بی‌وقفه تمامی کارکنان در واحد‌های ستادی و محیطی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: این ارقام و آمار مثبت، تنها حاصل همدلی، تخصص و خدمت‌جهادی تک‌تک همکاران ما در خط مقدم درمان و پشت میز‌های مدیریتی است. این دستاورد‌ها متعلق به دانشگاه و مردم شریف فارس است که با‌وفاداری و تخصص خود، این تحول را میسر ساختند.

