مدیرکل پزشکی قانونی مازندران:

کاهش ۶ درصدی مرگ و میر ناشی از حوادث کار در مازندران؛ سقوط از بلندی مرگبارترین حادثه

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران‌اعلام کرد: در هفت‌ماهه نخست امسال، ۶۷ نفر بر اثر حوادث کار در استان جان باخته‌اند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه پارسال ۶ درصد کاهش داشته است.

به گزارش ایلنا، علی عباسی مدیر کل پزشکی قانونی مازندران با اعلام اینکه مرگ و میر ناشی از حوادث کار طی هفت ماهه امسال ۶۷ نفر(۶۶ مرد و یک زن ) هستند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصد کاهش داشت، اظهار کرد: از این موارد ۴۵ نفر متاهل و ما بقی مجرد هستند.

وی تصریح کرد: بر اساس آمارهای موجود در هفت ماهه سال‌جاری سقوط از بلندی با ۴۲ فوتی رتبه اول مرگ‌های ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص می‌دهد و جسم سخت با ۱۰، برق گرفتگی با ۹ و سایر با ۶ فوتی در رتبه‌های بعدی مرگ بر اثر حوادث کار قرار دارند.

عباسی ادامه داد: در هفت ماهه امسال بیشترین مرگ‌های ناشی از حوادث کار با ۱۶ مورد در مرداد ماه و کمترین آن با ۴ مورد در فروردین ماه ثبت شده‌ است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران افزود: طی این مدت شهرستان‌های ساری با ۱۲ ، آمل با ۹ و بابل با ۶ به ترتیب بیشترین و شهرستان‌های بهشهر و محموداباد هر کدام با یک فوتی کمترین موارد مرگ بر اثر حوادث کار را داشتند.

عباسی به تفکیک سن متوفیان گفت: بیشترین سن مربوط به افراد ۲۱ تا ۳۰ سال با ۱۵ فوتی و سنین بیش از ۶۱ سال با ۵ فوتی کمترین آمار طی این هفت ماه گزارش شده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان طی هفت ماه امسال ۴۹۸ (۴۶۲ مرد و ما بقی زن ) مصدوم ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشت .

عضو شورای قضائی مازندران ارزش نهادن به جان انسان‌ها، داشتن برنامه ایمنی در کار ، رعایت استاندارد ها و قوانین مربوطه ، آموزش و ایجاد نظام اطلاع رسانی و عبرت از حوادثی که اتفاق افتاده را از مهم‌ترین راهکارها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار دانست.

