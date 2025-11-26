خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد:

جشنواره تئاتر خوزستان، تمام بضاعت تئاتر استان نیست

یک کارگردان خوزستانی در خصوص برگزاری جشنواره تئاتر استان خوزستان، گفت: این جشنواره ویترین تئاتر خوزستان نیست چرا که اغلب هنرمندان شناخته شده تئاتر خوزستان در آن نقشی ندارند.

مصطفی بوعذار کارگردان شناخته شده تئاتر خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خوزستان، بیان داشت: کناره‌گیری هنرمندان از این جشنواره نشان از اعتراض به شیوه برگزاری آن دارد و باید پاسخگوی هنرمندان معترض بود.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد هم افزایی در فعالیت‌های هنری استان، گفت: متأسفانه عملکرد ضعیف دبیر جشنواره باعث دلزدگی و اعتراض هنرمندان تئاتر خوزستان شده است.

 مدیر انجمن تئاتر شاهد اهواز ادامه داد: امسال به دلیل عملکرد نامطلوب دبیر جشنواره که بدون تشکیل شورای سیاست‌گذاری، فرایند انتخاب آن صورت گرفت، بدترین جشنواره تئاتر استان در طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

 دبیر سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی خاطرنشان کرد: تئاتر خوزستان با وجود هنرمندان بزرگ و فعالیت‌های نمایشی مستمر و خودجوش نباید به دلیل رابطه‌های شخصی و سلیقه‌ای آسیب ببیند.

این نویسنده و منتقد خوزستانی افزود: هنوز آثار مخرب سیاست‌های گذشته در فرهنگ و هنر خوزستان جاری است و اگر متولیان فرهنگی و هنری برای این موضوع چاره‌ای نیندیشند، قطعاً شاهد رکود و کناره‌گیری هنرمندان بیشتری خواهیم بود.

بوعذار خاطرنشان کرد: سیاست‌های غلط در گذشته باعث وضعیت موجود تئاتر خوزستان است  و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان باید هرچه سریعتر نسبت به اعتراضات هنرمندان رسیدگی کند و این آشفتگی تئاتر استان را سامان ببخشد.

 

