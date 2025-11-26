خبرگزاری کار ایران
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان؛

طرح چهارخطه‌ شدن محور طول‌کش به تنگ‌بره رومشکان به ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: طرح چهارخطه‌ شدن محور طول‌کش به تنگ‌بره در شهرستان رومشکان به ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عنایت میرزایی روز چهارشنبه پنجم آذر ماه در جریان بازدید استاندار لرستان از محور چهارخطه طول‌کش به تنگ‌بره رومشکان اظهار کرد: محور ارتباطی بابازید تا پل سیمره در مجموع حدود ۱۰۰ کیلومتر طول دارد که تاکنون ۱۹ کیلومتر آن به صورت سه یا چهارخطه شده است. 

وی افزود: قطعه‌ای که اکنون در دست اجراست حدود ۳.۸ کیلومتر طول دارد و از گردنه طول‌کش آغاز می‌شود و از سرایی تا محدوده چغابل ادامه می‌یابد. 

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان افزود: بخش نخست این قطعه به طول ۱.۶ کیلومتر تا پس از روستای گیجان در مرحله عملیات زیرسازی قرار دارد و پس از اتمام، آسفالت آن اجرا می‌شود. 

میرزایی ادامه داد: در ادامه مسیر نیز ۲ هزار و ۲۰۰ متر از محدوده روستاهای بازبند تا سه‌راهی رومشکان پیش‌تر بخشی از آسفالت آن انجام شده و با تکمیل لایه نهایی در روزهای آینده زیر بار ترافیک خواهد رفت. 

وی با اشاره به قرارداد ۸۳ میلیارد تومانی این پروژه گفت: تاکنون ۲۰ میلیارد تومان به پیمانکار پرداخت شده و ادامه تخصیص‌ها از محل اوراق در دست پیگیری است. 

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان اظهار کرد: پیمانکار هیچ مطالبه‌ای از پروژه ندارد و متعهد شده عملیات اجرایی این قطعه را تا ۲ ماه آینده تکمیل کند. 

وی درباره بخش‌های تکمیلی محور از سه‌راهی رومشکان تا پل سیمره که حدود ۴۶ کیلومتر است، ادامه داد: این قسمت در ۲ قطعه ۲۰ کیلومتری از سوی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در حال طی مراحل مناقصه است و به صورت مستقل از طرح‌های تفویضی اداره کل راه و شهرسازی اجرا خواهد شد. 

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان به پروژه واریانت چنار اشاره کرد و افزود: این طرح از سال ۹۸ آغاز شده و با وجود افزایش هزینه‌ها، اکنون به حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است. 

وی افزود: ۲ پل اصلی این مسیر تکمیل شده و عملیات اتصال نهایی محور و آسفالت باقی مانده است. 

میرزایی با بیان اینکه پیمانکار واریانت چنار با وجود دریافت کامل مطالبات چند بار در اجرای تعهدات با کندی مواجه شده است، اظهار کرد: در هفته‌های اخیر تذکرات لازم به پیمانکار داده و تعهد اخذ شده است که در صورت ادامه تاخیر بخشی از کار برای اجرا به پیمانکار جدید واگذار خواهد شد. 

وی اعلام کرد: همزمان برآوردهای لازم برای سپردن بخش آسفالت این پروژه به پیمانکار دوم در دست انجام است تا روند تکمیل مسیر تسریع شود. 

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان از بازدید نماینده شرکت ساخت از پروژه‌های کوهدشت به زانوگه در ادامه سفرهای میدانی خبر داد و تاکید کرد: اولویت اداره کل راه و شهرسازی لرستان تکمیل محورهای اصلی و رفع گلوگاه‌های ترافیکی در جنوب استان است.

