به گزارش خبرنگار ایلنا، عنایت میرزایی روز چهارشنبه پنجم آذر ماه در جریان بازدید استاندار لرستان از محور چهارخطه طول‌کش به تنگ‌بره رومشکان اظهار کرد: محور ارتباطی بابازید تا پل سیمره در مجموع حدود ۱۰۰ کیلومتر طول دارد که تاکنون ۱۹ کیلومتر آن به صورت سه یا چهارخطه شده است.

وی افزود: قطعه‌ای که اکنون در دست اجراست حدود ۳.۸ کیلومتر طول دارد و از گردنه طول‌کش آغاز می‌شود و از سرایی تا محدوده چغابل ادامه می‌یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان افزود: بخش نخست این قطعه به طول ۱.۶ کیلومتر تا پس از روستای گیجان در مرحله عملیات زیرسازی قرار دارد و پس از اتمام، آسفالت آن اجرا می‌شود.

میرزایی ادامه داد: در ادامه مسیر نیز ۲ هزار و ۲۰۰ متر از محدوده روستاهای بازبند تا سه‌راهی رومشکان پیش‌تر بخشی از آسفالت آن انجام شده و با تکمیل لایه نهایی در روزهای آینده زیر بار ترافیک خواهد رفت.

وی با اشاره به قرارداد ۸۳ میلیارد تومانی این پروژه گفت: تاکنون ۲۰ میلیارد تومان به پیمانکار پرداخت شده و ادامه تخصیص‌ها از محل اوراق در دست پیگیری است.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان اظهار کرد: پیمانکار هیچ مطالبه‌ای از پروژه ندارد و متعهد شده عملیات اجرایی این قطعه را تا ۲ ماه آینده تکمیل کند.

وی درباره بخش‌های تکمیلی محور از سه‌راهی رومشکان تا پل سیمره که حدود ۴۶ کیلومتر است، ادامه داد: این قسمت در ۲ قطعه ۲۰ کیلومتری از سوی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در حال طی مراحل مناقصه است و به صورت مستقل از طرح‌های تفویضی اداره کل راه و شهرسازی اجرا خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان به پروژه واریانت چنار اشاره کرد و افزود: این طرح از سال ۹۸ آغاز شده و با وجود افزایش هزینه‌ها، اکنون به حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

وی افزود: ۲ پل اصلی این مسیر تکمیل شده و عملیات اتصال نهایی محور و آسفالت باقی مانده است.

میرزایی با بیان اینکه پیمانکار واریانت چنار با وجود دریافت کامل مطالبات چند بار در اجرای تعهدات با کندی مواجه شده است، اظهار کرد: در هفته‌های اخیر تذکرات لازم به پیمانکار داده و تعهد اخذ شده است که در صورت ادامه تاخیر بخشی از کار برای اجرا به پیمانکار جدید واگذار خواهد شد.

وی اعلام کرد: همزمان برآوردهای لازم برای سپردن بخش آسفالت این پروژه به پیمانکار دوم در دست انجام است تا روند تکمیل مسیر تسریع شود.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان از بازدید نماینده شرکت ساخت از پروژه‌های کوهدشت به زانوگه در ادامه سفرهای میدانی خبر داد و تاکید کرد: اولویت اداره کل راه و شهرسازی لرستان تکمیل محورهای اصلی و رفع گلوگاه‌های ترافیکی در جنوب استان است.

