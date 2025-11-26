به گزارش ایلنا، علی باقری روز چهارشنبه در نشست شورای مدیریت بحران مازندران در ساری از مهار یک فقره آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی روستای پروریج‌آباد از توابع بخش چهاردانگه ساری خبر داد و گفت: این حریق به مساحت تقریبی هشت هزار مترمربع رخ داد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران-ساری تصریح کرد: با وجود شدت وزش باد و خشکی پوشش گیاهی، حضور به‌موقع نیروها و هماهنگی عملیات موجب شد تا حریق به‌طور کامل مهار شود و از سرایت آن به مناطق مجاور جلوگیری شود.

وی همچنین یادآور شد که اقدامات پیشگیرانه و نظارت مستمر بر عرصه‌های جنگلی ادامه دارد تا از وقوع حریق‌های مشابه جلوگیری شود.

به گزارش ایلنا، در ساعت های اخیر درحالی که بخش زیادی از نیروی امدادی از آسمان و زمین مشغول اطفای حریق جنگل‌های هیرکانی و منطقه حفاظت شده الیت در مرزن‌آباد بودند، همزمان جنگل‌های آمل، کارمزد، سوادکوه، کلاردشت، کجور و نور در شرق و غرب استلن درگیر آتش‌سوزی شد.

