خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی ساری مهار شد

آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی ساری مهار شد
کد خبر : 1719103
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -ساری از مهار یک فقره آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی روستای پروریج‌آباد از توابع بخش چهاردانگه ساری خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی باقری روز چهارشنبه در نشست شورای مدیریت بحران مازندران در ساری از مهار یک فقره آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی روستای پروریج‌آباد از توابع بخش چهاردانگه ساری خبر داد و گفت: این حریق به مساحت تقریبی هشت هزار مترمربع رخ داد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران-ساری تصریح کرد: با وجود شدت وزش باد و خشکی پوشش گیاهی، حضور به‌موقع نیروها و هماهنگی عملیات موجب شد تا حریق به‌طور کامل مهار شود و از سرایت آن به مناطق مجاور جلوگیری شود.

وی همچنین یادآور شد که اقدامات پیشگیرانه و نظارت مستمر بر عرصه‌های جنگلی ادامه دارد تا از وقوع حریق‌های مشابه جلوگیری شود.

به گزارش ایلنا، در ساعت های اخیر درحالی که بخش زیادی از نیروی امدادی از آسمان و زمین مشغول اطفای حریق جنگل‌های هیرکانی و منطقه حفاظت شده الیت در مرزن‌آباد بودند، همزمان جنگل‌های آمل، کارمزد، سوادکوه، کلاردشت، کجور و نور در شرق و غرب استلن درگیر آتش‌سوزی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات