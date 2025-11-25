خبرگزاری کار ایران
آتش در جنگل‌های دیزمار جلفا دوباره جان گرفت

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه آتش‌سوزی گسترده جنگل‌های دیزمار عصر دیروز مهار شده بود، گفت: شرایط ناپایدار جوی و وزش باد شدید باعث شده کانون‌هایی که در مرحله لکه‌گیری خاموش شده بودند، دوباره فعال شوند و شعله‌های پراکنده در نقاط صعب‌العبور سر برآورد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، داوود غنی پور سه شنبه اعلام کرد: تیم‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی در منطقه حضور دارند تا از گسترش دوباره آتش جلوگیری کنند.

وی اظهار کرد: با وجود دشواری دسترسی، محیط‌بانان در چندین جبهه مشغول کنترل و مهار لکه‌های جدید حریق هستند .

غنی پور گفت: از نیروهای محلی فراخوان داده شده است و فردا با مشارکت این نیروها عملیات اطفای کامل حریق ادامه خواهد یافت.

وی عمده علت آتش سوزی در عرصه های طبیعی را عامل انسانی دانست و از افرادی گه اقدام به کمپ زنی در این عرصه ها می کنند خواست نسبت به خاموش شدن هیزم های خشک و زغال های مورد استفاده حساسیت بیشتری نشان دهند.

وی با اشاره به اینکه برخی مواقع زباله های شیشه ای و حتی پلاستیکی بر اثر تابش نور خورشید موجب حریق می شوند، خاطرنشان کرد: گاهی شکارچیان به منظور منحرف کردن محیط بانان اقدام به حریق عمدی در عرصه های طبیعی و جنگلی می کنند.

غنی پور تجهیزات قابل حمل همچون آتش کوب را از نیازهای اولیه برای اطفای حریق در جنگل دانست و گفت: بالگرد اعزام شده برای کمک به اطفای حریق جنگل های دیزمار به دلیل کاهش دید و وزش باد موفق به انجام عملیات نشد.

مرتضی نعمت پور فرمانده یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی هم با اعلام اینکه عملیات پایش تا تثبیت کامل شرایط ادامه خواهد یافت، خاطرنشان کرد: این حادثه نشان می‌دهد که پس از مهار اولیه، لحظات بازگشت آرامش در جنگل بسیار حساس است و تنها با حضور مستمر تیم‌های متخصص می‌توان احتمال شعله‌وری دوباره را کاهش داد.

