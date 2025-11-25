خبرگزاری کار ایران
مدیر کل راهداری آذربایجان غربی:

مه غلیظ دید افقی در جاده های مهاباد را پنج متر کاهش داد

کد خبر : 1718990
مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی گفت: مه غلیظ و افزایش آلاینده‌ها، دید افقی را در محورهای ارتباطی این شهرستان به‌ویژه مسیرهای مهاباد–ارومیه و مهاباد–میاندوآب تا حدود پنج متر کاهش داده است.

به گزارش ایلنا، ارسلان شکری گفت: شدت مه و آلاینده‌ها در بسیاری از جاده‌های برون‌شهری مهاباد موجب کاهش جدی دید شده و رانندگان ناچارند با سرعت بسیار کم و استفاده از چراغ مه‌شکن تردد کنند.

وی افزود: کاهش دید به‌ویژه در گردنه‌ها طی شب و ساعات اولیه صبح احتمال وقوع تصادفات را افزایش می‌دهد.

مدیر کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی با اشاره به افت دما و شرایط نامساعد دید در مسیرهای مواصلاتی، از رانندگان خواست از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت اجبار، از سلامت سیستم روشنایی، بخاری و ترمز خودرو اطمینان کامل داشته باشند.

وی همچنین توصیه کرد:مسافران پیش از حرکت، وضعیت راه‌ها را از طریق شماره گویای ۱۴۱ یا شماره ثابت ۴۲۴۲۲۵۵۹ استعلام کنند.

شکری افزود: علاوه بر راهدارخانه مرکزی، سه راهدارخانه در مناطق «کیتکه» (گردنه جواله‌ره‌شان)، «کله‌گاوی» (گردنه زمزیران) و «قره‌بلاغ» در مسیر مهاباد – بوکان فعال بوده و ۵۰ راهدار به همراه ۲۶ دستگاه خودروی سبک و سنگین برای اجرای طرح زمستانی آماده‌باش هستند.

علت انحراف ستون فقرات