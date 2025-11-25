به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، محمد انصاری در نشست تخصصی انجمن صنایع همگن سلولزی که در سالن جلسات اداره‌کل صمت برگزار شد، اظهار داشت: این گردهمایی نه تنها آغاز رسمی طرح «سه‌شنبه‌های تشکلی» است، بلکه نمادی از گذار از چالش‌های پراکنده به همکاری‌های ساختاریافته میان دولت و بخش خصوصی به شمار می‌رود و نویدبخش جهشی در نقش‌آفرینی البرز در سیاست‌گذاری‌های ملی محسوب می‌شود.

انصاری با اشاره به نقش کلیدی بخش صنعت در اقتصاد استان گفت: بیش از ۸۲ درصد اقتصاد البرز مبتنی بر تولید ناخالص داخلی بخش صنعت است و تجربه فنی صنعتگران البرز در سطح ملی کم‌نظیر است. همان‌طور که در صنعت خودرو صدای البرز از حاشیه به متن آمد، صنایع سلولزی نیز باید به چنین موقعیتی دست یابند.

وی تأکید کرد که کشور به پیشنهادهای دقیق و تحلیلی نیاز دارد و تشکل‌ها می‌توانند مصوبات ملی را شکل دهند.

مدیرکل صمت همچنین به ظرفیت‌های بلااستفاده دولتی اشاره و آنها را «گنجینه‌ای استراتژیک برای جهش صنعت سلولزی» توصیف کرد و پیشنهاد داد که با تشکیل کنسرسیوم‌های هم‌افزا، تشکل‌ها بتوانند مدیریت این واحدها را بر عهده گیرند تا احیای اقتصادی، اشتغال پایدار و ارزش افزوده محقق شود. ایده ایجاد شهرک صنعتی تخصصی سلولزی نیز با هدف تقویت زنجیره تأمین تا تولید و توسعه صنایع سبز و بازیافتی مطرح شد.

انصاری درباره چالش‌های صنعت سلولزی از جمله اختلافات تعرفه برق، قاچاق آخال، نوسانات قیمت و کمبود مواد اولیه بازیافتی گفت: برای مداخله مؤثر، نیاز به گزارش‌های جامع و تحلیلی از انجمن داریم؛ تصمیم‌گیری بدون داده، بی‌معنی است.

وی با بیان این که هر مدل تفویض اختیاری قابل اجرا از انجمن‌ها شروع می‌شود، وعده داد مسیر ملی با همکاری تشکل‌ها هموار شود.

انصاری در این نشست همچنین بر اهمیت آموزش مهارتی و ایجاد هنرستان‌های فنی در کنار شهرک‌های صنعتی تأکید کرد و گفت: انجمن سلولزی می‌تواند در نیازسنجی، تعیین رشته‌ها و اجرای برنامه‌ها نقش کلیدی ایفا کند تا پلی بین آموزش و صنعت ساخته شود و کمبود مهارت جبران گردد.

مدیرکل صمت البرز انجمن سلولزی را توانمند و تأثیرگذار خواند و بر استمرار «سه‌شنبه‌های تشکلی» برای تبدیل گفت‌وگوها به اقدامات ملموس تأکید کرد.

