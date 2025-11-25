خبرگزاری کار ایران
معاون استاندار قزوین خبر داد؛

تعطیلی ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس قزوین در روز چهارشنبه 5 آذرماه

معاون عمرانی استاندار قزوین از تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات استان قزوین در روز چهارشنبه خبر داد و گفت: بر این اساس کلاس‌های مدارس و دانشگاه به صورت غیرحضوری است و کارمندان ادارات نیز دورکار شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جواد حق‌لطفی معاون استاندار و جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین، از اتخاذ مصوبات جدید با هدف مدیریت شرایط آلودگی هوا در استان خبر داد.

وی عنوان کرد: بر اساس هشدارهای صادرشده از سوی اداره‌کل هواشناسی مبنی بر پایداری جوی و افزایش غلظت آلاینده‌ها و مطابق مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا، تمامی مدارس استان قزوین در تمامی مقاطع تحصیلی فردا چهارشنبه 5 آذرماه 1404 به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان گفت: مهدهای کودک و مراکز جامع سنجش نیز فردا تعطیل بوده و هیچ‌گونه فعالیت حضوری در این بخش‌ها انجام نخواهد شد. فعالیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان نیز به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

حق‌لطفی اعلام کرد: کلیه دستگاه‌های اجرایی، ادارات دولتی و شرکت‌های بیمه در استان به‌صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.

وی در ادامه بیان کرد: مراکز امدادی، درمانی، خدمات ضروری، بیمارستان‌ها، اورژانس، مراکز امداد و نجات، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی، از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

معاون استاندار قزوین در پایان یادآور شد: شعب کشیک بانک‌ها فعال بوده و خدمات ضروری بانکی را به شهروندان ارائه خواهند کرد.

