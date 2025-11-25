به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جریان بازدید از شهرک صنعتی خیرآباد اراک به عنوان روز همت اقتصادی، افزود: توسعه بخشی از این شهرک صنعتی می‌تواند به صنعتگران کمک کند. اما تمامی صنایع قادر به استقلال کامل نیستند و باید حمایت‌های لازم در صورت امکان از آنها صورت گیرد.

وی بر تعیین تکلیف هر چه سریعتر زمین‌های باقی‌مانده در شهرک صنعتی خیرآباد تأکید کرده و ادامه داد: زمین‌های باقی‌مانده باید بلافاصله تأمین و در قالب فروش یا اجاره در اختیار این شهرک صنعتی قرار گیرد تا درآمد حاصل به مدیریت و هیئت مدیره این مجموعه بازگردد و برای توسعه بیشتر هزینه شود.

استاندار مرکزی به موضوع ایمن‌سازی ورودی و خروجی شهرک صنعتی خیرآباد اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: حداکثر ظرف مدت 2 ماه مسیر ورودی و خروجی به این شهرک صنعتی با نیوجرسی ایمن‌سازی می‌شود. در این راستا 50 درصد هزینه این عملیات باید توسط خود شهرک تأمین شود.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: هنگامی که یک شهرک صنعتی احداث می‌شود، باید منابع مالی آن صرف اقدامات مهم و ضروری شود و واحدهای شکل‌گرفته در این مجموعه نیز حمایت شوند. هر جا که عملیاتی متوقف شده، باید دوباره پیگیری و ادامه یابد و حریم‌های غیرضروری نیز کاهش یابد.

