فرمانده انتظامی کل کشور:

تربیت و مهارت‌افزایی از مهمترین اولویت‌ها در مراکز آموزش فراجاست / باید میان آموزش و تربیت تفاوت قائل شویم

پابندهای الکترونیکی می‌تواند منجر به افزایش توان برخورد با جرائم شود

فرمانده انتظامی کل کشور بر اهمیت آموزش و تربیت در ارتقاء توانمندی‌های فرماندهی انتظامی تأکید کرد و گفت: تربیت و مهارت‌افزایی از مهمترین اولویت‌ها در مراکز آموزش فراجاست. در امر آموزش نیروهای انتظامی کشور، تربیت و مهارت بسیار مهم است. در این راستا باید میان آموزش و تربیت تفاوت قائل شویم و اقدامات آموزشی و تربیتی را متناسب با نیازمندی‌ها و ارتقای فردی و کیفی‌سازی برنامه‌ها پیگیری کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار احمدرضا رادان در جریان سفر به استان مرکزی با حضور در فرماندهی انتظامی این استان، افزود: مراکز آموزش فراجا باید با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین آموزشی و توجه به تربیت حرفه‌ای، زمینه ارتقاء سطح آمادگی، توان عملیاتی و مهارت‌های رفتاری کارکنان این مجموعه را فراهم سازند. در این راستا باید تمامی اقدامات با برنامه‌ریزی اجرایی شود و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردد.

وی بر ضرورت نظارت مستمر در مجموعه فراجا در راستای ارتقاء کیفیت عملکرد سازمانی تأکید کرده و ادامه داد: نظارت دقیق و قاطعانه داخلی می‌تواند موجب کاهش حداکثری معایب و نواقص شود و در نهایت رویکردی مطلوب‌تر و کارآمدتر در سطح برون‌سازمانی ایجاد کند. فرماندهان و مسئولان نظارتی باید با جدیت و دقت، روند اجرای وظایف را پایش کنند تا ضمن ارتقاء کیفیت عملکرد، اعتماد عمومی به توانمندی‌های سازمان بیش از پیش تقویت شود.

فرمانده انتظامی کل کشور بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارستای پیشگیری از جرائم متعدد در جامعه تأکید کرده و اظهار داشت: استفاده از پابندهای الکترونیکی می‌تواند منجر به کاهش جرم و افزایش توان برخورد با جرائم شود. بکارگیری پابندهای الکترونیکی نه تنها موجب ارتقاء سطح کنترل و نظارت می‌شود، بلکه زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی به توانمندی‌های پلیس در برخورد هوشمندانه با جرائم خواهد بود.

سردار رادان به مهمترین پیامدهایی که استفاده از پابندهای الکترونیکی با خود به همراه دارد اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: پابندهای الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای هوشمند در راستای پیشگیری از وقوع جرایم، از یک سو امکان رصد دقیق موقعیت افراد تحت نظارت را فراهم می‌سازد و از سوی دیگر با تطبیق داده‌های جغرافیایی و زمانی، می‌توان ارتباط احتمالی میان وقوع جرم و افراد دارای پابند را شناسایی کرد.

