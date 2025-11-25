خبرگزاری کار ایران
مدارس همدان در تمامی مقاطع فردا تعطیل شد

روابط عمومی استانداری همدان اعلام کرد: بنابر تصمیم کارگروه مدیریت بحران استان، با توجه به افزایش موارد ابتلا و شیوع آنفلوانزا در روزهای اخیر، تمامی مقاطع تحصیلی در سطح استان همدان در روز چهارشنبه پنجم آذرماه ۱۴۰۴ غیر حضوری خواهند بود.

به گزارش ایلنا از همدان ، در این اطلاعیه آمده است: همچنین، آموزش در سراسر استان برای هر دو نوبت صبح و بعدازظهر به‌صورت مجازی و از طریق بستر «شبکه شاد» برقرار است.

امروز نیز مدارس پیش دبستانی و ابتدایی استان همدان در نوبت صبح و بعد از ظهر به علت شیوع آنفلوآنزا تعطیل شد.

 

علت انحراف ستون فقرات