مدارس همدان در تمامی مقاطع فردا تعطیل شد
روابط عمومی استانداری همدان اعلام کرد: بنابر تصمیم کارگروه مدیریت بحران استان، با توجه به افزایش موارد ابتلا و شیوع آنفلوانزا در روزهای اخیر، تمامی مقاطع تحصیلی در سطح استان همدان در روز چهارشنبه پنجم آذرماه ۱۴۰۴ غیر حضوری خواهند بود.
به گزارش ایلنا از همدان ، در این اطلاعیه آمده است: همچنین، آموزش در سراسر استان برای هر دو نوبت صبح و بعدازظهر بهصورت مجازی و از طریق بستر «شبکه شاد» برقرار است.
امروز نیز مدارس پیش دبستانی و ابتدایی استان همدان در نوبت صبح و بعد از ظهر به علت شیوع آنفلوآنزا تعطیل شد.