مدارس همدان در تمامی مقاطع فردا تعطیل شد

به گزارش ایلنا از همدان ، در این اطلاعیه آمده است: همچنین، آموزش در سراسر استان برای هر دو نوبت صبح و بعدازظهر به‌صورت مجازی و از طریق بستر «شبکه شاد» برقرار است.

امروز نیز مدارس پیش دبستانی و ابتدایی استان همدان در نوبت صبح و بعد از ظهر به علت شیوع آنفلوآنزا تعطیل شد.

