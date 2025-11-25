مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان:
اصفهان قطب تولید مسکن کارگری خواهد شد/ استفاده از ظرفیت بنگاههای اقتصادی برای ساخت مسکن کارگری
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: تعاونیهای مسکن در اصفهان به بلوغ رسیدهاند و حرکت به سوی تبدیل شدن به قطب تولید مسکن کارگری کشور در دستور کار است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، محمد برزوییان امروز سهشنبه در نشست خبری اولین اجلاس سرمایهگذاری در تولید مسکن با اشاره به جایگاه قشر کارگر در قانون کار گفت: تأمین مسکن کارگری یکی از مهمترین نیازهای این بخش است و باید سیاستگذاریهای دقیق و حمایتهای لازم برای تسهیل آن در دستور کار قرار گیرد.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان افزود: در سالهای اخیر، تعاونیهای مسکن کارگری و کارمندی مورد توجه جدی قرار گرفته و این مسیر توانسته بخش زیادی از ظرفیتهای استان را فعال کند.
به گفته وی، اصفهان امروز در حوزه تعاونیهای مسکن به بلوغ رسیده و در کشور همواره پیشتاز بوده است؛ چنانکه در جشنوارههای ملی تعاون نیز موفقیتهای قابل توجهی کسب کرده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان با اشاره به حجم سرمایهگذاری انجام شده در هفته تعاون گفت: در پروژههای این هفته، میزانی معادل ۴.۷ همت سرمایهگذاری ثبت شده که بیش از ۴ همت آن آورده اعضا بوده است.
وی تأکید کرد: اگر برنامهریزیها بهدرستی انجام شود و اهداف اجلاس نخست سرمایهگذاری در تولید مسکن تحقق یابد، استان اصفهان میتواند به عنوان قطب تعاونیهای تولید مسکن کشور معرفی شود.
برزوییان در ادامه نشست، به اهمیت همکاری متقابل میان بانکها، صندوقها و تعاونیها اشاره کرد و گفت: تعامل میان این نهادها باید بر پایه شفافیت، گزارشدهی منظم و امنیت اقتصادی شکل گیرد. ما به هیچ عنوان به دنبال روابط غیرشفاف یا سودمحوری نیستیم؛ فلسفه اصلی تعاون، خدمترسانی و تولید با قیمت تمامشده مناسب است.
وی افزود: در پروژههای تعاونی، مهندسی کیفیت، شفافیت مالی و گزارشدهی به اعضا از ارکان اصلی است و بر همین اساس تعاونیهای مسکن در استان توانستهاند وامهای بلندمدت و تسهیلات بانکی قابل توجهی برای تولید واحدهای مسکونی با قیمت تمامشده پایین دریافت کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص تعداد تعاونیهای کارگری بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۸ هزار واحد مسکونی از طریق تعاونیها در حال ساخت است که نزدیک به هفت هزار واحد آن مراحل نهایی را طی میکند.
وی اضافه کرد: این میزان نشاندهنده ظرفیت عظیم بخش تعاون در پاسخگویی به نیاز مسکن کارگران و کارمندان است.
وی با اشاره به برنامههای همکاری میان نهادهای اقتصادی و وزارت تعاون اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامهای دارد تا از ظرفیت کارخانجات بزرگ و بنگاههای اقتصادی برای ساخت مسکن کارگری استفاده کند. در استان اصفهان نیز شرکتها و سازمانهایی آمادگی خود را برای ورود به این حوزه اعلام کردهاند و حتی برخی زمینهای مناسب جهت اجرای طرحهای مسکونی کارگری را در اختیار دارند.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر اساس پیشنهادی که بنگاههای اقتصادی استان ارائه کردهاند، ساخت حدود ۱۲ هزار واحد مسکن کارگری و کارمندی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین بسیاری از واحدهای تولیدی اعلام کردهاند که برای اجرای این طرحها مشکل زمین یا امکانات ندارند و آمادگی دارند در قالب همکاری با کارخانجات و سیستم بانکی، پروژهها را فعال کنند.
وی خاطرنشان کرد: با پیگیری جدی اهداف اولین اجلاس سرمایهگذاری در تولید مسکن، امید داریم که ضمن گسترش تعامل میان تعاونیها، سرمایهگذاران و نهادهای عمومی، روند ساخت و تأمین مسکن کارگری و کارمندی رو به افزایش باشد و زمینه رفاه، امنیت و آرامش بیشتر برای اقشار زحمتکش جامعه فراهم شود.