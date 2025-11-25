به گزارش ایلنا، مسعود زارعی در دویست و نهمین جلسه کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به ضرورت این اقدام گفت:تا امروز یک تفاهم‌نامه سه‌ساله بین شهرداری و نیروی انتظامی وجود داشت، اما گستردگی تخلفات در باغ‌های قصردشت و تعدد دستگاه‌های درگیر، نیاز به یک تفاهم‌نامه کامل‌تر و چندجانبه را پررنگ کرد.

وی افزود:براساس پیشنهاد اعضای کمیسیون یک کارگروه مشترک با حضور شهرداری، دستگاه قضایی، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط شکل می‌گیرد که حداقل ماهی یک‌بار جلسه خواهد داشت و موظف است گزارش مشترک و مستمر ارائه دهد.

زارعی با تأکید بر لزوم اقدام فوری گفت:سرعت رسیدگی باید از سرعت متخلفان بیشتر باشد. اگر ساخت تثبیت شود، روند قضایی ممکن است تا دو سال طول بکشد. ما باید قبل از تثبیت، وارد عمل شویم.

وی تأکید کرد: این تفاهم‌نامه حرکتی نهادینه برای صیانت از میراث باغ‌های قصردشت است.

زارعی درباره متن مصوبه توضیح داد:براساس تکلیف کمیسیون، شهرداری شیراز موظف است ظرف یک ماه، تفاهم‌نامه همکاری با دستگاه قضایی، جهاد کشاورزی، فرماندهی انتظامی، منابع طبیعی، راه و شهرسازی، اداره اوقاف و شورای اسلامی شهر را تدوین کند. هدف ما این است که وظایف هر دستگاه دقیق مشخص شود و هماهنگی عملی و واقعی در جلوگیری، شناسایی و رفع ساخت‌وسازهای غیرمجاز به‌وجود بیاید.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز افزود:در کنار این تفاهم‌نامه، شهرداری موظف شده مجموعه‌ای از اقدامات تکمیلی را نیز انجام دهد تا روند حفاظت از باغ‌ها ساختارمند و قابل پیگیری باشد.

وی این اقدامات را شامل، تهیه نقشه‌های دقیق باغات قصردشت با تعیین پهنه‌های آسیب‌پذیر و نقاط اولویت‌دار، تشکیل کارگروه مشترک نظارتی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول؛ تدوین سازوکار اجرایی برای شناسایی و توقف فوری ساخت‌وسازهای غیرمجاز؛ ارائه گزارش فصلی به شورای شهر درباره نحوه اجرای تفاهم‌نامه؛ تهیه پیوست رسانه‌ای برای اطلاع‌رسانی و اقناع افکار عمومی؛ تهیه پیوست اجتماعی برای همراه‌سازی باغ‌داران و ذی‌نفعان و پیگیری و اجرای الزامات ماده ۱۰۰ و تقویت نظارت بر اجرای آن عنوان کرد.

وی تأکید کرد:این اقدامات مکمل، ضمانت اجرایی تفاهم‌نامه هستند و باعث می‌شوند هیچ مرحله‌ای بدون نظارت و پاسخگویی باقی نماند.

زارعی با بیان اینکه «اجرای این تفاهم‌نامه نقطه عطفی در صیانت از باغ‌های قصردشت خواهد بود» گفت:با تشکیل کارگروه مشترک، انسجام تصمیم‌گیری و سرعت برخورد با تخلفات بیشتر می‌شود و دستگاه‌ها در برابر مطالبه عمومی مردم پاسخگوتر خواهند بود

رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز درباره بررسی آیین‌نامه جدید ساماندهی کیوسک‌ها گفت:در سال‌های گذشته دستورالعمل‌های مختلفی برای بازار و بازارچه‌ها تدوین شده بود و حالا لازم بود وضعیت کیوسک‌ها نیز ساماندهی شود. نظرات جمع‌بندی شد و مقرر شد نسخه نهایی در زمان بررسی بودجه ارائه شود.

وی در خصوص دستورکار دوم توضیح داد:برای انتقال متوفیان از سردخانه تا محل دفن تعرفه مشخصی وجود نداشت. برای پایان‌دادن به این بلاتکلیفی، تعرفه ۱۵۰ هزار تومان برای انتقال و ۲۰۰ هزار تومان برای خدمات مرتبط تعیین شد.

