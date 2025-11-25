خبرگزاری کار ایران
مدیرکل هواشناسی استان:

از ۲ هفته آینده شروع موج‌های بارشی را در کرمانشاه خواهیم داشت

از ۲ هفته آینده شروع موج‌های بارشی را در کرمانشاه خواهیم داشت
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به کاهش حدود ۷۵ درصدی بارش‌ها در کرمانشاه، گفت: از دو هفته آینده شروع موج‌های بارشی متفاوتی را در سطح استان خواهیم داشت.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه،  علی محمد زورآوند، روز سه شنبه چهارم آذر، در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان، با بیان اینکه از ابتدای سال زراعی جاری(مهر ۱۴۰۴) تاکنون تنها یک سامانه بارشی در سطح استان داشته‌ایم، افزود: میانگین بارش استان در این مدت ۱۷ میلی‌متر بوده که نسبت به سال قبل و دوره بلندمدت حدود ۷۵ درصد کاهش داشته است.

وی اظهار کرد: طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، از حدود دو هفته آینده موج‌های بارشی متفاوتی وارد جو استان خواهد داشت و تا اواخر آذر و دو هفته اول دی ماه بارش‌های نسبتا خوبی را شاهد خواهیم بود.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، پیش‌بینی‌ها حاکی از بارش‌های در حد نرمال برای زمستان و نیمه اول بهار سال آینده در سطح استان است.

زورآوند در ادامه خاطرنشان کرد: نباید فراموش کنیم با توجه به کم بارشی که در پاییز شاهد آن بودیم، حتی اگر بارش‌های نرمال و بیش از نرمال هم داشته باشیم، کم بارشی پاییز جبران نخواهد شد.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، وضعیت دمای هوا نیز در زمستان پیش رو نسبت به سال گذشته تغییرات چندانی نخواهد داشت، اما نسبت به دوره بلندمدت یک درجه گرمتر پیش‌بینی می‌شود.

وی این نکته را نیز یادآور شد که پیش‌بینی‌های بلندمدت هواشناسی دقت پایینی داشته و امکان تغییر در آن وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه درباره وضعیت آلودگی هوای استان در روزهای آتی نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (پنجم و ششم آذر) موج‌های کوتاهی در سطح استان داریم، احتمالا با افزایش تجمع آلاینده‌ها مواجه نخواهیم شد. همچنین وضعیت برودت هوا نیز کمی بهتر شده و این امر نیز منجر به جلوگیری از تجمع آلاینده‌ها خواهد شد.

