معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوریم طرح کرد؛.
توسعه نیروگاههای خورشیدی در دانشگاهها ، گامی مهم در جهت پایداری انرژی در مراکز علمی کشور
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: یکی از موضوعات مهم مد نظر وزارت علوم توسعه نیروگاههای خورشیدی در دانشگاههاست که با حمایت استانداران در حال اجراست تا علاوه بر کاهش هزینهها، گامی در جهت پایداری انرژی در مراکز علمی کشور برداشته شود
به گزارش خبرنگار ایلنا در بروجرد، مهدی پندار روز سه شنبه چهارم آذر ماه در آیین افتتاح چهار طرح عمرانی و رفاهی دانشگاه آیت الله بروجردی با اشاره به اینکه امسال بیش از ۲۰ همت تفاهمنامه با هلدینگهای بزرگ کشور، از جمله فولاد مبارکه و هلدینگ خلیج فارس، در راستای توسعه دانشگاههای کشور و ارتقای زیرساختهای علمی، آموزشی و پژوهشی بسته شد، اظهار داشت: این تفاهمنامهها با هدف پیشبرد طرحهای کلان وزارت علوم در حوزه بازسازی فضاهای خوابگاهی، تجهیز آزمایشگاهها و افزایش کیفیت زیرساختهای دانشگاهی تنظیم شدهاند و تأکید ما بر همکاری با ۱۵ دانشگاه برتر کشور بوده است.
وی با اشاره به جایگاه علمی و فرهنگی شهر بروجرد گفت: بروجرد شهری با سابقه درخشان علمی و فرهنگی است. دانشگاه آیتالله بروجردی نیز با حدود ۲۰ سال قدمت، از ساختمانهای مستحکم و بهروز برخوردار است؛ در حالی که میانگین عمر خوابگاههای کشور حدود ۲۱ سال بوده و برخی از خوابگاهها تا ۷۰ سال قدمت دارند و نیازمند نوسازی جدیاند.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در سطح ملی، فرسودگی خوابگاهها و کسری در منابع آزمایشگاهی از چالشهای مهم آموزش عالی است. تلاش وزارت علوم این است که با همکاری مجموعههای توانمند صنعتی، از طریق تفاهمنامههای مالی و اعتباری، مسیر ارتقای کیفیت دانشگاهها را سرعت ببخشد.
پندار در بخش دیگری از سخنانش گفت: تخصیص بودجه سال جاری مانند سال گذشته نخواهد بود و نباید انتظار جذب کامل بودجه دولتی داشت؛ با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و تأثیر تحریمها، باید به سمت منابع مالی متنوع و مولدسازی داراییهای دانشگاهها حرکت کنیم.
وی با اشاره به برنامههای صرفهجویی در مصرف انرژی دانشگاهها اظهار کرد: حدود سه میلیون مترمربع فضای دانشگاهی تحت پوشش وزارت علوم از جمله ۱۸۹ مرکز آموزشی، از بزرگترین مصرفکنندگان انرژی کشور هستند. در همین راستا، طبق قانون رفع موانع تولید و قانون تأمین مالی، ۱۱ دانشگاه کشور آغازگر طرحهای صرفهجویی در انرژی از جمله اصلاح روشنایی و کولرها بودهاند.
قدرت اله ولدی فرماندار بروجرد نیز در آیین افتتاح چهار طرح عمرانی و رفاهی دانشگاه آیتالله بروجردی گفت: این شهرستان با اتکا به ظرفیتهای کشاورزی، صنعت و ارتباط مؤثر دانشگاه با بخش تولید، میتواند به قطب ملی در حوزههایی چون انگور و ورشو تبدیل شود.
وی گفت: یکی از دانشگاههای خوب استان، دانشگاه آیتالله بروجردی است. ما به دانایی و توانایی هماستانیهای لرستانی معروف هستیم و اگر این تواناییها نبود، امروز استادان و پیشکسوتان بروجردی را اینگونه یاد نمیکردند. نام شریف آیتالله بروجردی، اوستای، زرینکوب، شهیدی و دیگر چهرهها نمونههایی از نماد دانایی و توانایی این دیار هستند.
ولدی ادامه داد: علاوه بر سلحشوری در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، دانایی و توانایی لرستانیها چنین شخصیتهایی را تربیت کرده است. یکی از طرحهای افتتاحی امروز دانشگاه نیز به نام دکتر شهیدی ثبت شده که نکته قابل توجه آن، ارتباط دانشگاه و صنعت است.
فرماندار بروجرد گفت: در سند راهبردی طرحهای پیشران، هدف ما در چهارسال آینده، ایجاد ۲۰ هزار شغل پایدار است؛ ۴۰ درصد صنعت لرستان در بروجرد و ۳۵ درصد فعالیتها در حوزه کشاورزی و فرهنگی است. امسال به دستور رئیسجمهور توسعه پنلهای خورشیدی در استان را آغاز کردهایم که یکی از طرحها در همین دانشگاه اجرا میشود.
وی گفت: در بخش کشاورزی نیز ظرفیتهای خوبی داریم؛ تولید سیب و زردآلو در بروجرد و همچنین موضوع آلودگی لرستان در حال پیگیری است. اگر پژوهشکده انگور در دانشگاه ایجاد شود میتوان موثرتر دراین حوزه اقدام کرد و با ایجاد سرای ورشو نیز در حوزه گردشگری میتوان موثر بود زیرا بروجرد شهر ملی ورشو است و برای شهر جهانی ورشو شدن باید تلاش کرد.
فرماندار بروجرد گفت: ارتباط دانشگاه با کارخانه اکسیر و سایر واحدهای صنعتی برقرار است و در حوزه کشاورزی نیز دانشگاه باید به صنعت و کشاورزی استان کمک کند.