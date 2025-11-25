قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز سهشنبه ۴ آذر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز در حال نوسان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۲۶۸ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد
به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز سهشنبه چهارم آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۶۱ میلیون تومان
ربع سکه ۳۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۲۶۸ هزار تومان و هر دلار ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و هر یورو ۱۳۰ هزار تومان در بازار در حال معامله میباشد.