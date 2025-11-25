تشدید نظارت بر آلایندگی خودروها در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، سید اسدالله هاشمی با اعلام این خبر گفت: در آستانه فصل سرما کیفیت آلایندگی خودروهای در حال تردد، به صورت مستمر پایش خواهد شد.

وی اضافه کرد: در راستای اجرای منویات عالی سازمان مبنی بر لزوم مقابله قاطع با کانون‌های اصلی آلودگی هوا، به‌ویژه با توجه به در پیش بودن فصل سرما، رویکرد نظارتی این اداره کل بر کیفیت آلایندگی وسایل نقلیه مستقر در استان قزوین، به صورت بنیادین تقویت خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین با اشاره به ابلاغیه‌های ملی ادامه داد: آلودگی هوا در زنجیره صنعت و ترافیک استان قزوین، یک چالش راهبردی است که بی‌توجهی به آن، سلامت شهروندان و دستاوردهای زیست‌محیطی ما را به خطر می‌اندازد.

هاشمی گفت: بنابراین در راستای اجرای دقیق قانون هوای پاک، کارگروه‌های استانی مقابله با آلودگی را با جدیت بیشتری فعال کرده‌ایم تا تمامی عوامل مؤثر، از جمله انتشار آلایندگی خودروها، به صورت مستمر پایش شوند.

