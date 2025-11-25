چهارمین عضو شورای شهر دورود به اتهام ارتشا بازداشت شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسلم الماسی روز سه شنبه چهارم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران از بازداشت چهارمین عضو شورای شهر این شهرستان به اتهام ارتشا خبر داد و اظهار کرد: پیش‌تر سه عضو دیگر شورا و سه کارمند شهرداری دورود نیز به همین اتهام دستگیر شده بودند. شورای شهر دورود دارای ۷ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل است.

دادستان عمومی و انقلاب دورود با اشاره به روند رسیدگی به پرونده ارتشا در شورای شهر گفت: دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماض، با متخلفان برخورد خواهد کرد. هدف ما صیانت از حقوق عمومی و بازگرداندن اعتماد مردم به نهادهای شهری است.

الماسی تأکید کرد: تاکنون سه عضو دیگر شورای شهر و سه کارمند شهرداری دورود نیز به همین اتهام بازداشت شده‌اند و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

وی افزود: پرونده در حال بررسی دقیق قضایی است و نتایج آن به اطلاع مردم خواهد رسید. برخورد با فساد اداری از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی در استان لرستان است. سلامت اداری و شفافیت عملکرد شوراها و شهرداری‌ها، از ارکان اصلی اعتماد عمومی محسوب می‌شود.

دادستان دورود تاکید کرد: هیچ فرد یا نهادی در برابر قانون مصونیت ندارد و دستگاه قضایی با جدیت در مسیر مبارزه با فساد گام برمی‌دارد.

الماسی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فساد، مراتب را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند تا با همکاری مردم، زمینه ارتقای سلامت اداری و اجتماعی فراهم شود و همچنین اخبار و اطلاعات موثق را از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل لرستان پیگیری نمایند و از هر گونه دامن زدن به شایعات توسط رسانه‌های بدون مجوز و معاند پرهیز کنند.

