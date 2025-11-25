واژگونی خودرو در علیآباد کتول دو قربانی گرفت
سرپرست جمعیت هلالاحمر گلستان از عملیات امدادی دو تیم هلالاحمر در حادثه واژگونی و حریق خودروی پژو پارس در کمربندی علیآباد کتول خبر داد و گفت: حادثهای که متأسفانه به فوت دو نفر در صحنه انجامید.
به گزارش ایلنای گلستان، مرتضی سلیمیگفت: شب گذشته، حادثه واژگونی همراه با حریق یک دستگاه پژو پارس در کمربندی شهرستان علیآباد کتول و در محدوده پل مزرعه کتول به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر (EOC) گزارش شد.
سرپرست جمعیت هلالاحمر گلستان اظهار کرد: پس از اطلاعرسانی، دو تیم عملیاتی از پایگاه زرینگل شامل ۴ نیروی امدادی به همراه یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات به محل اعزام شدند.
سرپرست جمعیت هلالاحمر گلستان افزود: نجاتگران جمعیت هلال احمر اقدام به رهاسازی حادثه دیدگان کردند.
وی ادامه داد: در این حادثه سه نفر درگیر بودند که تنها مصدوم این حادثه توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد. متأسفانه دو مرد در صحنه جان خود را از دست دادند.