واژگونی خودرو در علی‌آباد کتول دو قربانی گرفت

سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان از عملیات امدادی دو تیم هلال‌احمر در حادثه واژگونی و حریق خودروی پژو پارس در کمربندی علی‌آباد کتول خبر داد و گفت: حادثه‌ای که متأسفانه به فوت دو نفر در صحنه انجامید.

به گزارش ایلنای گلستان، مرتضی سلیمی‌گفت: شب گذشته، حادثه واژگونی همراه با حریق یک دستگاه پژو پارس در کمربندی شهرستان علی‌آباد کتول و در محدوده پل مزرعه کتول به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر (EOC) گزارش شد. 

سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان اظهار کرد: پس از اطلاع‌رسانی، دو تیم عملیاتی از پایگاه زرین‌گل شامل ۴ نیروی امدادی به همراه یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات به محل اعزام شدند. 

سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان افزود: نجاتگران جمعیت هلال احمر اقدام به رهاسازی حادثه دیدگان کردند. 

وی ادامه داد: در این حادثه سه نفر درگیر بودند که تنها مصدوم این حادثه توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد. متأسفانه دو مرد در صحنه جان خود را از دست دادند.

