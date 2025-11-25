به گزارش ایلنای گلستان، مرتضی سلیمی‌گفت: شب گذشته، حادثه واژگونی همراه با حریق یک دستگاه پژو پارس در کمربندی شهرستان علی‌آباد کتول و در محدوده پل مزرعه کتول به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر (EOC) گزارش شد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان اظهار کرد: پس از اطلاع‌رسانی، دو تیم عملیاتی از پایگاه زرین‌گل شامل ۴ نیروی امدادی به همراه یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات به محل اعزام شدند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان افزود: نجاتگران جمعیت هلال احمر اقدام به رهاسازی حادثه دیدگان کردند.

وی ادامه داد: در این حادثه سه نفر درگیر بودند که تنها مصدوم این حادثه توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد. متأسفانه دو مرد در صحنه جان خود را از دست دادند.

