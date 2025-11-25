واژگونی اتوبوس در جاده بردسکن-سبزوار ۲ کشته و ۴۰مصدوم برجای گذاشت

به گزارش ایلنا، مسلم فائق‌نیا صبح سه‌شنبه افزود: این حادثه بامداد امروز در کیلومتر ۷۰ جاده سبزوار - بردسکن رخ داد که تیم‌های امدادی اورژانس با هشت دستگاه آمبولانس و اتوبوس آمبولانس در محل حاضر شدند.

وی اظهار کرد: ۲ مصدوم این حادثه بر اثر شدت جراحات جان باختند و سایر مصدومان پس از ارایه خدمات اولیه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

۶ بیمارستان، ۳۱ مرکز اورژانس شهری و روستایی با ۵۱ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۲ دستگاه موتور آمبولانس و یک بالگرد به حادثه دیدگان و بیماران غرب خراسان رضوی در شهرستان های سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد، خدمات اورژانسی و درمانی ارائه می‌کنند.

سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.

