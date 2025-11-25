خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واژگونی اتوبوس در جاده بردسکن-سبزوار ۲ کشته و ۴۰مصدوم برجای گذاشت

واژگونی اتوبوس در جاده بردسکن-سبزوار ۲ کشته و ۴۰مصدوم برجای گذاشت
کد خبر : 1718580
لینک کوتاه کپی شد.

معاون فنی و عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: واژگونی اتوبوس در جاده بردسکن به سبزوار ۲ کشته و ۴۰ مصدوم برجای گذاشت که حال تعدادی از مصدومان وخیم گزارش شده است.

به گزارش ایلنا، مسلم فائق‌نیا صبح سه‌شنبه افزود: این حادثه بامداد امروز در کیلومتر ۷۰ جاده سبزوار - بردسکن رخ داد که تیم‌های امدادی اورژانس با هشت دستگاه آمبولانس و اتوبوس آمبولانس در محل حاضر شدند.

وی اظهار کرد: ۲ مصدوم این حادثه بر اثر شدت جراحات جان باختند و سایر مصدومان پس از ارایه خدمات اولیه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

۶ بیمارستان، ۳۱ مرکز اورژانس شهری و روستایی با ۵۱ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۲ دستگاه موتور آمبولانس و یک بالگرد به حادثه دیدگان و بیماران غرب خراسان رضوی در شهرستان های سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد، خدمات اورژانسی و درمانی ارائه می‌کنند.

سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات