خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اداره کل آموزش و پرورش همدان:

مدارس ابتدایی همدان غیر حضوری شد

مدارس ابتدایی همدان غیر حضوری شد
کد خبر : 1718534
لینک کوتاه کپی شد.

اداره کل آموزش و پرورش همدان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد مدارس مقاطع پیش دبستانی و دبستانی همدان روزهای سه شنبه و چهارشنبه به دلیل آلودگی هوا غیرحضوری شد.

به گزارش ایلنابه نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش همدان، در این اطلاعیه که سه شنبه شب صادر شده آمده است: با توجه به جلسه کارگروه شرایط اضطراری آلودگی هوای استان همدان و افزایش آلاینده‌های جوی، مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی در سراسر استان، روز های سه شنبه و چهارشنبه (۴ و ۵ آذر ماه ۱۴۰۴) غیر حضوری است.

در این اطلاعیه آمده است: آموزش ها در روزهای یاد شده به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد صورت می گیرد.

هواشناسی استان همدان پیشتر اعلام کرده بود به دلیل سکون جوی تا روز چهارشنبه افزایش غلظت آلایندگی ها و احتمال بروز آلودگی هوا برای گروه های سنی حساس دوراز انتظار نیست.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات