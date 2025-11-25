اداره کل آموزش و پرورش همدان:
مدارس ابتدایی همدان غیر حضوری شد
اداره کل آموزش و پرورش همدان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد مدارس مقاطع پیش دبستانی و دبستانی همدان روزهای سه شنبه و چهارشنبه به دلیل آلودگی هوا غیرحضوری شد.
به گزارش ایلنابه نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش همدان، در این اطلاعیه که سه شنبه شب صادر شده آمده است: با توجه به جلسه کارگروه شرایط اضطراری آلودگی هوای استان همدان و افزایش آلایندههای جوی، مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی در سراسر استان، روز های سه شنبه و چهارشنبه (۴ و ۵ آذر ماه ۱۴۰۴) غیر حضوری است.
در این اطلاعیه آمده است: آموزش ها در روزهای یاد شده به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد صورت می گیرد.
هواشناسی استان همدان پیشتر اعلام کرده بود به دلیل سکون جوی تا روز چهارشنبه افزایش غلظت آلایندگی ها و احتمال بروز آلودگی هوا برای گروه های سنی حساس دوراز انتظار نیست.