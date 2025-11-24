خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مراکز آموزشی لرستان سه‌شنبه و چهارشنبه غیرحضوری شد

مراکز آموزشی لرستان سه‌شنبه و چهارشنبه غیرحضوری شد
کد خبر : 1718510
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل ‌مدیریت بحران استانداری لرستان گفت: با مصوبه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران، مقاطع آموزشی استان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به‌صورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی فعالیت خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی پازوکی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: با هدف پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزا و حفاظت از سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان، فعالیت تمامی مراکز آموزشی استان پیش‌دبستانی‌ها، مهدهای کودک، دوره‌های متوسطه اول و دوم و دانشگاه‌ها—در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۴ و ۵ آذرماه، در بستر فضای مجازی برگزار می‌شود. 

وی تاکید کرد: برای قطع زنجیره انتقال بیماری، لازم است مردم شریف و فهیم استان ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی، از حضور در اجتماعات خانوادگی و انجام سفرهای غیرضرور خودداری کرده و از ماسک استفاده کنند. 

گفتنی است فعالیت کلیه ادارات، شعب دادگستری و دادستانی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، دستگاه‌های اجرایی و سایر مؤسسات دولتی طبق روال عادی می‌باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات