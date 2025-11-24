مراکز آموزشی لرستان سهشنبه و چهارشنبه غیرحضوری شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان گفت: با مصوبه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران، مقاطع آموزشی استان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه بهصورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی فعالیت خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، مهدی پازوکی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: با هدف پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزا و حفاظت از سلامت دانشآموزان و دانشجویان، فعالیت تمامی مراکز آموزشی استان پیشدبستانیها، مهدهای کودک، دورههای متوسطه اول و دوم و دانشگاهها—در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، ۴ و ۵ آذرماه، در بستر فضای مجازی برگزار میشود.
وی تاکید کرد: برای قطع زنجیره انتقال بیماری، لازم است مردم شریف و فهیم استان ضمن رعایت پروتکلهای بهداشتی، از حضور در اجتماعات خانوادگی و انجام سفرهای غیرضرور خودداری کرده و از ماسک استفاده کنند.
گفتنی است فعالیت کلیه ادارات، شعب دادگستری و دادستانی، بانکها، شرکتهای بیمه، دستگاههای اجرایی و سایر مؤسسات دولتی طبق روال عادی میباشد.