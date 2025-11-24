خبرگزاری کار ایران
هوای مهاباد بنفش شد/ارومیه ناسالم است

معاون محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی گفت: براساس آخرین داده‌های ایستگاههای سنجش کیفیت هوا در استان کیفیت هوای شهرستان مهاباد با شاخص ۲۶۹ بسیار ناسالم و در شرایط بنفش قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، سعید موسوی بیان کرد: کیفیت هوای شهر مهاباد با شاخص ۲۶۹ در وضعیت بنفش و شهرهای ارومیه و خوی با شاخص ۱۵۰ و شاهین‌دژ با شاخص ۱۱۲ ناسالم برای گروههای حساس است.

وی از شهروندان خواست با توجه به تداوم پایداری هوا از هرگونه فعالیت که منجر به افزایش آلودگی هوا می‌شود، از جمله روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک، عملیات قیرکاری، عمرانی و مانند آن خودداری کنند.

موسوی ادامه داد: کاهش فعالیت‌های بدنی بیماران قلبی و ریوی مبتلا به آسم، به خصوص در فضای باز، خودداری از خروج غیرضروری از منزل نیز به هم استانی های ساکن در مناطق آلوده توصیه می‌شود.

وی خواستار رعایت الگوی مصرف سوخت و دقت لازم در استفاده از وسایل حرارتی( آبگرمکن، بخاری و تأسیسات گرمایشی) به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه حرارت در فضاهای مسکونی، تجاری و اداری. شد و گفت: کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و استفاده از وسایل حمل و نقل همگانی در این ایام ضروریست.

وی همچنین به رانندگان توصیه کرد تا دقت در هنگام سوختگیری در جایگاه‌ها و جلوگیری از سر ریز شدن بنزین و سایر سوخت‌ها را مورد توجه قرار دهند.

موسوی ادامه داد: جلوگیری از فعالیت توام با آلودگی واحدهای صنعتی آلاینده محیط زیست و تشدید برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی خودرو و اطلاع رسانی پلیس راهور در خصوص عدم تردد خودروهای تک سرنشین و استفاده از خودروهای حمل و نقل عمومی در دستور کار قرار دارد.

