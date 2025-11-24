به دنبال تداوم آلودگی هوا؛
مدارس آذربایجان غربی تعطیل شد/ تعطیلی ادارات مهاباد و توقف فعالیت های عمرانی در مهاباد و ارومیه
به دلیل تداوم آلودگی هوا مدارس آذربایجان غربی در روز سه شنبه تعطبل و تمامی فعالیت های عمرانی در ارومیه و مهاباد متوقف شد.
به گزارش ایلنا, با توجه به هشدار اداره کل هواشناسی استان مبنی بر پایداری هوا و تشدید آلایندههای جوی و تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان، جزئیات تعطیلی روز سهشنبه ۴ آذرماه به شرح زیر اعلام میشود:
در شهرستان مهاباد تمامی ادارات و بانکها تعطیل خواهد بود.
فعالیت تمامی ادارات و بانکها در شهرستانهای ارومیه، شاهیندژ، میاندوآب، نقده، پیرانشهر، اشنویه، سلماس، خوی، چهاربرج و باروق از ساعت ۹ تا ۱۴ خواهد بود.
در شهرستانهای ارومیه، شاهیندژ، میاندوآب، نقده، پیرانشهر، اشنویه، سلماس، خوی، چهاربرج و باروق تمامی مراکز آموزشی شامل کودکستانها، تمامی مقاطع تحصیلی آموزشی، دانشگاهها، مراکز آموزشی علمی آزاد، کلاسهای زبان، هنری و سالنهای ورزشی تعطیل بوده و آموزشها بهصورت غیرحضوری بوده و قسمتهای اداری دانشگاهها و آموزش و پرورش تعطیل خواهد بود.
همچنین در شهرستانهای ارومیه و مهاباد فعالیت تمامی واحدهای صنعتی آلاینده هوا شامل آسفالت، آجر، ایزوگام، شن و ماسه، گچ و آهک و معادن تا عادی شدن شرایط تعطیل و تمامی فعالیتهای عمرانی شهری شهرداریهای ارومیه و مهاباد تا عادی شدن شرایط تعطیل خواهند بود.