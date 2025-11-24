خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی کهگیلویه خبرداد:

مجروح حادثه تلخ عروسی در دهدشت، شادی را به عزا تبدیل کرد

مرگ مجروح تیراندازی عروسی در کهگیلویه

فرمانده انتظامی کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد از مرگ فرد مجروحی که در تیراندازی حاشیه یک مراسم عروسی در دهدشت مرکز این شهرستان مصدوم شده بود در بامداد امروز خبرداد.

به گزارش ایلنا از کهگیلویه بزرگ، " سرهنگ سید محمد موسوی در خصوص جزئیات این حادثه، گفت: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی در حاشیه یک مراسم عروسی در دهدشت، بلافاصله گشت‌های انتظامی و عوامل اورژانس به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این حادثه در ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۴، رخ داد، گفت: در همین راستا یک نفر بر اثر اصابت گلوله سلاح شکاری از ناحیه شکم مجروح و بلافاصله برای درمان به بیمارستان جلیل یاسوج منتقل شد.

موسوی  با ابراز تأسف از مرگ فرد مصدوم، اظهارداشت: با وجود تلاش کادر درمان، این فرد در بامداد امروز سوم آذرماه ۱۴۰۴، در ساعات اولیه صبح، جان خود را از دست داد.

وی افزود: پس از حضور مأموران در صحنه و آغاز تحقیقات میدانی و اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه متهم در یکی از شهرستان‌های استان شناسایی و در یک عملیات منسجم و با هماهنگی مقام قضایی، فرد ضارب دستگیر شد.

فرمانده انتظامی کهگیلویه گفت: در بازرسی از محل اختفای متهم، یک قبضه سلاح شکاری که در این تیراندازی مورد استفاده قرار گرفته بود، کشف و ضبط شد و متهم پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی تحویل مراجع ذیصلاح گردید.

موسوی هشدارداد که پلیس با هرگونه اقدامی که امنیت عمومی جامعه را به مخاطره اندازد، بر اساس قانون و با برخورد شدید برخورد خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، شهرستان  کهگیلویه از شهرستان‌های ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می‌رود که با یاسوج مرکز استان حدود ۲۰۰ کیلومتر فاصله دارد. 

استفاده از سلاح در آیین های شادی و عزا یک امر مرسوم و فرهنگ پذیرفته از سوی مردم منطقه است.

