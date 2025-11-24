تداوم هوای آلوده در تبریز/ هوا برای همه ناسالم است
بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، هم اکنون شاخص کیفی هوای تبریز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر با عدد ۱۶۶ است و در وضعیت ناسالم برای همه قرار دارد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، میانگین ۲۴ ساعت گذشته شاخص هوای تبریز از ساعت ۱۲ دیروز تا ۱۲ صبح امروز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۸۵ و در وضعیت ناسالم برای همه قرار داشته است.
کارشناسان محیط زیست استان به همه افراد به خصوص افراد مبتلا و دارای سابقه بیماریهای قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان توصیه می کنند که در زمان آلودگی هوا، از تردد در معابر و مرکز شهر و فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.
اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی نیز وضعیت هوای استان تا اواسط این هفته را پایدار اعلام کرده است که این وضعیت موجب افزایش غلظت آلایندههای جوی در شهرهای صنعتی و بزرگ استان به ویژه تبریز میشود.
براساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.