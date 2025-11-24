آتش سوزی بازار ایکی قاپیلار تبریز مهار شد
مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز گفت: بر اثر وقوع آتش سوزی یک باب مغازه لوازم آرایشی در ایکی قاپیلار بازار تاریخی تبریز، در روز دوشنبه ۳ آذر، تیم آتش نشانی و گروه عملیاتی واکنش سریع به محل حادثه اعزام و اقدام به مهار حریق کردند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، رضا جان فشان نوبری، با اشاره به اقدام به موقع تیمهای آتش نشانی و گروه واکنش سریع در عملیات اطفاء حریق این مغازه گفت: مالک این مغازه با مشاهده این آتش سوزی، با کمک شهروندان با استفاده از کپسولهای اطفاء حریق اقدام به مهار آتش کرده بودند و همزمان به سامانه ۱۲۵ نیز اطلاع رسانی شده بود.
وی با اشاره به تمهیدات پیش بینی شده سازمان آتش نشانی تبریز در نصب تجهیزات ایمنی داخل بازار تبریز افزود: همزمان با اعزام نیروهای آتش نشانی، تیم واکنش سریع با استفاده از شیرهای هیدرانت داخلی بازار، موفق به مهار آتش سوزی شده و از سرایت و گسترش حریق پیشگیری کردند.
وی یاد آور شد: بازار تبریز، مجموعه ای از تاریخ فرهنگ و اقتصاد آذربایجان محسوب میشود و شایسته است که همه در حفظ و نگهداشت این مجموعه اهتمام ویژه داشته باشیم.