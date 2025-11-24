۲ نفر بر اثر درگیری در خواف کشته شدند

از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ جواد خرسند روز دوشنبه افزود: به دنبال درگیری به علت اختلافات شخصی در یک کارگاه واقع در حوالی شهرستان خواف، فردی سه تن را با ضربات چاقو مجروح کرده و متواری شد.

وی ادامه داد: ۲ تن از مصدومان بر اثر شدت جراحت‌های وارده جان خود را از دست دادند.

فرمانده انتظامی خواف گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با حضور در محل، متهم به قتل را دستگیر کردند.

خرسند افزود: تحقیقات با دستور تخصصی مرجع قضایی برای روشن شدن علت این درگیری خونین ادامه دارد.

مرکز شهرستان خواف با ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در فاصله ۲۶۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.

