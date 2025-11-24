خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲ نفر بر اثر درگیری در خواف کشته شدند

۲ نفر بر اثر درگیری در خواف کشته شدند
کد خبر : 1718428
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی خواف گفت: ۲ نفر به دنبال اختلاف و درگیری در این شهرستان کشته شدند.

از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ جواد خرسند روز دوشنبه افزود: به دنبال درگیری به علت اختلافات شخصی در یک کارگاه واقع در حوالی شهرستان خواف، فردی سه تن را با ضربات چاقو مجروح کرده و متواری شد.

وی ادامه داد: ۲ تن از مصدومان بر اثر شدت جراحت‌های وارده جان خود را از دست دادند.

فرمانده انتظامی خواف گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با حضور در محل، متهم به قتل را دستگیر کردند.

خرسند افزود: تحقیقات با دستور تخصصی مرجع قضایی برای روشن شدن علت این درگیری خونین ادامه دارد.

مرکز شهرستان خواف با ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در فاصله ۲۶۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات