هوای قزوین، تاکستان و محمدیه ناسالم شد

بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور شاخص آلایندگی در سه شهر تاکستان، قزوین و محمدیه از 150 واحد گذشته و هوای این شهرها برای عموم ناسالم شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  آمار سامانه پایش کیفی هوای کشور در روز دوشنبه نشان می‌دهد که شاخص کیفیت هوا در شهرهای قزوین  (ایستگاه مدیریت بحران قزوین)،  محمدیه و تاکستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

این درحالی است که وضعیت شاخص کیفی هوا در سایر ایستگاه‌های سنجش شامل الوند 93 و بویین زهرا 73 بوده و در وضعیت سالم و قابل قبول قرار دارند.

براساس پیش بینی اداره کل هواشناسی قزوین، به دلیل تداوم پایداری و سکون جو در ساعات مختلف روز شاهد افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا به ویژه در مناطق صنعتی و پرتردد استان خواهیم بود.

مریم بهروزی همچنین پیش‌بینی کرد که روز چهارشنبه این هفته با عبور ضعیف امواج، شاهد افزایش موقتی ابر در آسمان منطقه باشیم.

کارشناس هواشناسی قزوین از تمامی گروه‌های حساس شامل کسانی که از بیماری‌های قلبی و ریوی رنج می‌برند، خردسالان و افراد کهنسال خواست که در صورت امکان، از خروج غیرضروری از منازل خودداری کنند و همچنین افراد دیگر نیز باید فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

