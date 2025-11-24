معاون استانداری لرستان:
دستگاه ها مهارتهای لازم برای پیشگیری از غافلگیری هنگام وقوع بحران را کسب کنند
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: دستگاه های خدماتی استان برای پیشگیری از غافل گیری هنگام بروز بحران و مدیریت هرچه بهتر بحران با برپایی مانورها، یا رزمایش ها و کسب مهارت های لازم؛ به بهترین وجه ممکن سطح آمادگی نیروها را برای عبور از بحران ایجاد کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی مجیدی روز دوشنبه سوم آذر ماه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به گزارش مدیرکل هواشناسی استان اظهارداشت: گرچه اکنون شرایط عادی است، اما برای مدیریت بحران وحوادث در هر شرایطی باید آمادگی کامل داشت و تحقق این مهم مستلزم اجرای مانورها وآموزشهای متعدد و مستمر است.
وی با اشاره به ابلاغیه ستاد مدیریت بحران کشور، تشکیل منظم جلسات ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان را مورد تاکید قرار داد و از فرمانداران و معاونین فرمانداریها خواست؛ جلسات مدیریت بحران شهرستانها را همراه با خروجی برگزار کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: ستاد مدیریت بحران هر شهرستان شهرداریها را برای کنترل آبهای سطحی در زمان بارندگی پای کار بیاورند و با استفاده از طرح جامع شهری مشکلات سطح شهر را رفع کنند تا در مواقع بحران مردم دچار مشکل نشوند.
مجیدی بر ضرورت اورهال کردن امکانات از جمله ماشین آلات دستگاههایی اجرایی تا کید کرد و افزود: رانندگان این دستگاهها باید دورههای آموزشی مناسب را طی کنند و ماشینآلات محورهایی برف گیر تقویت شوند.
وی با اعلام این خبر که بر اساس رأی دیوان عدالت اداری لایروبی رودخانهها بر عهده آب منطقهای، اما تنظیف و نخاله برداری نیز برعهده شهرداری است؛ خاطر نشان کرد: شهرداریها در پاکسازی جداول اهتمام لازم داشته را باشند و شاخه زنی درختان خصوصا درختهایی که با تیرهای برق در تلاقی هستند را اجرا کنند.
مجیدی به انبار ذخایر امدادی هلال احمر و مجموعه بهداشت استان اشاره کرد و افزود: گزارش خوبی در این راستا ارایه شد، اما باید انبار ذخایر امدادی تقویت شود که در زمان بحران مشکل خاصی نداشته باشیم.
معاون استاندار گفت: با توجه به احتمال قطعی گاز در مواقع بحران، تامین سوخت جایگزین برای نانواییها مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در زمان اطفای حریق جنگلها و مراتع تیمهای امدادی باید پای کار باشند، افزود: برای افزایش سطح آمادگی افراد رزمایشهای تخصصی مورد نیاز در این خصوص برگزار شود و این مهم برای استفاده از ظرفیت مردم به فرهنگ عمومی تبدیل گردد.
معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: دستگاههایی اجرایی طرف قرار داد پیمانکاران بخش خصوصی با انعقاد تفاهم نامه مقرر کنند در زمان بحران همکاری لازم را داشته باشند.
وی اجرای مانور هفته گذشته صنعت آب و برق دستگاههای خدمات رسان لرستان در راستای تاب آوری اجتماعی را مؤثر عنوان کرد و گفت: در این مانور استانهای معین نیز حضور داشتند که اینگونه تشریک مساعیها برای استفاده از تجارب دیگر استان ها، توانایی دستگاهها برای مواقع بحرانی را افزایش میدهد.