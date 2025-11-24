پیکر مطهر شهیدان گمنام دفاع مقدس در اهواز تشییع شد

به گزارش ایلنا از خوزستان، امروز دوشنبه و همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها تشییع پیکر مطهر شهیدان گمنام دفاع مقدس در اهواز برگزار شد.

مردم قدرشناس اهواز با عزاداری و سوگواری در رثای حضرت ام ابیها (س) پیکر پاک این شهیدان گرانقدر را از چهارراه امام خمینی تا حسینیه ثارالله تشییع کردند.

سردار عبدالرضا مراد حاجتی، مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خوزستان گفت: پیکر این شهدای گرانقدر در مناطق عملیاتی شلمچه، فکه، جزیره مجنون، شرق بصره،‌ ام‌الرصاص و شرق دجله کشف شده و از رزمندگان عملیات‌های خیبر، بدر، والفجر یک، کربلای ۴، کربلای ۵، تک دشمن و عملیات‌های ایذایی هستند.

وی ادامه داد: این شهیدان سرفراز دارای سنین ۱۷ ساله ، ۲۰، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۹ ساله هستند و با حضور قشرهیا مختلف مردم قدرشناس در دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان، روستای منیوحی آبادان، مصلی اهواز، قرارگاه جنوب‌غرب ارتش، بوستان حوزه علمیه الغدیر اهواز، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و پدافند هوایی اهواز تشییع و به خاک سپرده خواهند شد.

