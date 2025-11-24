تامین بیش از ۹۰ درصد آب مصرفی شهرگرگان از منابع زیرزمینی
فرماندارگرگان گفت: بیش از ۹۰ درصد آب مصرفی شهرگرگان از منابع زیرزمینی تامین میشود و علاوه بر مشکلاتی که در تأمین آب شرب داریم با هدررفت بالای آب شرب در شبکه نیز مواجه هستیم.
به گزارش ایلنای گلستان، علی نصیبی درجمع خبرنگاران اظهارکرد: براساس آخرین برآوردها، شهرستان گرگان نزدیک به ۵۴۰ هزار نفر جمعیت دارد؛ یعنی ۲۶ درصد جمعیت استان در محدوده شهر گرگان سکونت دارند. شهرستان گرگان علی رغم قدمت و ظرفیتهایی که دارد توسعه یافته نیست.
وی ادامه داد: مطالبات مردم شهر گرگان در سفر رئیس جمهور پیگیری خواهد شد وتامین اعتبار برای پروژه آبرسانی به گرگان، تکمیل پستهای برق، احداث سالن ۶۰۰۰ نفری، ساخت سد میرداماد، تجهیز تالار مرکزی شهر و تکمیل تصفیهخانه گرگان و… حتما پیگیری خواهد شد.
وی بیان کرد: کمبود زمین برای اجرای پروژهها در جنوب و جنوبغرب گرگان موجب شده بسیاری از طرحهای توسعهای بهسختی پیش رود. مخزن جدید آب شرب در گلشهر و قلعهحسن طراحی شده و امیدواریم بخش مهمی از کمبودهای آبرسانی را جبران کند.
نصیبی افزود: قدمت و فرسودگی بالای عمده بیمارستانهای شهرستان، از دیگر مشکلات حوزه بهداشت و درمان است و ترافیک سنگین در داخل شهر و ورودی و خروجی گرگان، یکی دیگر از مشکلات جدی است. گرگان نیازمند توجه ویژه به هر دو بخش شهری و روستایی است.