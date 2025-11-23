به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، فرایند ممیزی صدور مجدد این گواهینامه‌ها طی چهار روز و با حضور تیم ممیزی شرکت DAS انگلستان انجام شد.

این ارزیابی پس از بررسی عملکرد، مستندات و انطباق واحدهای مختلف با الزامات استانداردهای مدیریتی، با موفقیت به پایان رسید و تمامی گواهینامه‌ها مجدداً صادر شد.

در جلسه اختتامیه ممیزی، محمدرضا سمیعی سرممیز شرکت DAS، ضمن تشریح نقاط قوت سیستم‌های مدیریتی در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، موارد قابل بهبود را نیز برای ارتقای بیشتر عملکرد سازمان مطرح کرد.

اردلان صداقت‌زاده قائم‌مقام مدیرعامل شرکت، با قدردانی از تلاش واحدها و کارکنان در استقرار، نگهداشت و اجرای اثربخش الزامات سیستم‌های مدیریتی، این استانداردها را «ابزار تعالی سازمانی، بهبود مستمر و ایجاد زیرساخت‌های قابل اتکا برای توسعه پایدار» عنوان کرد.

وی با اشاره به نقش حیاتی مدیریت انرژی، اظهار داشت که پروژه‌های شرکت در حوزه‌های کیفیت، محیط‌زیست، ایمنی، بهداشت، آموزش و انرژی از اولویت‌های اصلی پتروشیمی بوعلی سینا هستند و استمرار این مسیر، نیازمند پایبندی کامل به اصول و الزامات سیستم‌های مدیریتی است.

با پایان ارزیابی و تأیید عملکرد واحدهای مختلف، گواهینامه‌های سیستم مدیریت کیفیت، ایمنی و بهداشت، زیست‌محیطی، آموزش و مدیریت انرژی برای شرکت پتروشیمی بوعلی سینا مجدداً صادر شد.

