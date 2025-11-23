به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید سرآبادانی در جمع خبرنگاران، افزود: این کاهش در حالی رخ داده که مرداد ماه سال 1404 با ثبت دمای 41.3 درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مرداد ماه تاریخ اراک بود و در مجموع میانگین دمای تابستان سال جاری بیش از 10 درجه افزایش یافت و به عنوان گرم‌ترین تابستان تاریخ این شهر ثبت شده است. از سوی دیگر به دلیل آنکه تعداد مشترکین خانگی آب نسبت به سال گذشته افزایش یافته، انتظار می‌رفت مصرف آب رشد قابل توجهی داشته باشد.

وی به میزان افزایش آمار جمعیت شهروندان اراک اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: تعداد مشترکین خانگی آب در شهر اراک از 111 هزار و 91 مشترک در سال 1403 به 111 هزار و 527 مشترک در سال 1404 افزایش یافته است. این آمار به روشنی نشان می‌دهد که شهروندان ساکن اراک با وجود رشد جمعیت و افزایش دما، مصرف خود را به صورت آگاهانه مدیریت کرده‌اند و الگوی مصرف خانوارهای اراکی به سمت صرفه‌جویی و پایداری پیش رفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی به تأثیرگذاری برنامه‌ها در کاهش مصرف آب اشاره کرده و اظهار داشت: دمای میانگین تابستان سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافت و این موضوع معمولاً باعث افزایش مصرف می‌شود. با این حال کاهش مصرف آب در اراک نشان می‌دهد که سیاست‌های مدیریت فشار شبکه، اصلاح تعرفه‌ها و اطلاع‌رسانی عمومی تأثیرگذار بوده است. این آمار بیانگر آن است که سیاست‌های آموزشی و تبلیغی، فنی و مدیریتی در مسیر درستی قرار دارد.

سرآبادانی تصریح کرد: مهمترین عامل موفقیت در کاهش مصرف آب همراهی صادقانه مردم است. امروز شهروندان اراکی به درک روشنی از ارزش آب رسیده‌اند و در عمل نشان داده‌اند که می‌توان با رفتار مسئولانه، مصرف را بدون افت کیفیت زندگی کاهش داد. این همراهی، مهم‌ترین سرمایه ما در مدیریت منابع آبی استان است. کاهش مصرف آب در شرایط خشکسالی نتیجه مشارکت شهروندان و مدیریت علمی شبکه است و امیدواریم این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه یابد.

وی بیان داشت: پاییز سال جاری تاکنون بدون بارش مؤثر سپری شده که این شرایط وضعیت کم‌سابقه‌ای را در حوزه خشکسالی رقم زده است. در چنین شرایطی، مدیریت علمی تأمین و توزیع آب در کنار همراهی شهروندان می‌تواند شهر را از تنش آبی عبور دهد. تمامی تلاش‌ها بر این است که با تقویت ظرفیت‌های فنی و مدیریت شبکه، اثرات این پاییز خشک را به حداقل برسانیم. اما عبور از این فصل کم‌بارش، نیازمند همکاری هر 2 سوی ماجرا یعنی مدیریت و مصرف است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی به نقش مؤثر آموزش‌های عمومی و رسانه‌ای در این موفقیت اشاره داشته و تأکید کرد: در بازه زمانی سال‌های اخیر، شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با اجرای برنامه‌های گسترده تبلیغاتی و آموزشی، از جمله کارگاه‌های آموزشی، همکاری با رسانه‌های محلی، تولید محتواهای کوتاه تلویزیونی و رادیویی و اجرای طرح‌های مدیریت مصرف توانسته آگاهی عمومی درباره بحران آب و ضرورت صرفه‌جویی را افزایش داده است.

سرآبادانی ابراز داشت: آموزش و اطلاع‌رسانی محور اصلی برنامه‌ها است تا پایداری در مصرف آب به یک فرهنگ ماندگار در میان مردم تبدیل شود. آبفا توانسته فرهنگ مصرف بهینه را در میان مردم نهادینه کند و نتایج این فعالیت‌ها به صورت ملموس در آمار مصرف قابل مشاهده است. در کنار آموزش و فرهنگ‌سازی، اقداماتی نظیر بهینه‌سازی فشار شبکه، پایش لحظه‌ای مصرف و اصلاح انشعابات پرمصرف و بازنگری در نحوه تأمین آبیاری فضای سبز نقش کلیدی در کاهش مصرف داشته است.

