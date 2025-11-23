آتش سوزی در ارتفاعات درازنوی کردکوی
روابط عمومی منابع طبیعی استان گلستان گفت: ارتفاعات درازنوی کردکوی دچار حریق شده است و حریقی مشاهده شد که با حضور یگان حفاظت منابع طبیعی استان آتش مهار شده و در حال اطفا است.
به گزارش ایلنای گلستان، روابط عمومی منابع طبیعی استان گلستان گفت: صبح امروز هم در منطقه میل رادکان حریقی مشاهده شد که با حضور یگان حفاظت منابع طبیعی استان آتش مهار شده و در حال اطفا است.
با توجه به افزایش شدید دما و بالا رفتن احتمال وقوع حریق در عرصههای جنگلی و مرتعی، ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان امروز طی اطلاعیهای گفت کلیه نیروهای یگان حفاظت در روز دوشنبه آمادهباش کامل قرار دارند.