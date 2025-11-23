خبرگزاری کار ایران
آتش سوزی در ارتفاعات درازنوی کردکوی

روابط عمومی منابع طبیعی استان گلستان گفت: ارتفاعات درازنوی کردکوی دچار حریق شده است و حریقی مشاهده شد که با حضور یگان حفاظت منابع طبیعی استان آتش مهار  شده و در حال اطفا است.

به گزارش ایلنای گلستان، روابط عمومی منابع طبیعی استان گلستان گفت:  صبح امروز هم در منطقه میل رادکان حریقی مشاهده شد که با حضور یگان حفاظت منابع طبیعی استان آتش مهار  شده و در حال اطفا است. 

با توجه به افزایش شدید دما و بالا رفتن احتمال وقوع حریق در عرصه‌های جنگلی و مرتعی، اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان امروز طی اطلاعیه‌ای گفت کلیه نیروهای یگان حفاظت در روز دوشنبه آماده‌باش کامل قرار دارند.

