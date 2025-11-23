خبرگزاری کار ایران
عامل تیراندازی در شهرستان دشت آزادگان دستگیر شد

فرمانده انتظامی دشت آزادگان گفت: عامل تیراندازی در این شهرستان توسط پلیس دستگیر شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ حسین بیت سیاح گفت:  در پی اعلام یک مورد تیراندازی با سلاح شکاری به سمت منزل شهروندی در یکی از محلات این شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستورکار پلیس این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس اطلاعات این فرماندهی با بررسی صحنه و انجام تحقیقات میدانی یک نفر عامل تیراندازی را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی در عملیاتی منسجم و غافلگیرانه آن را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان با اشاره به تلاش برای کشف سلاح بکار رفته در تیراندازی، خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات بعمل آمده به بزه ارتکابی اعتراف و انگیزه خود را اختلافات شخصی عنوان کرد.

انتهای پیام/
