به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی امروز یکشنبه در دومین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان با تبریک هفته بسیج به مردم استان گفت: بسیج، نیروی مردمی و الهی است که از اندیشه بلند معمار کبیر انقلاب سرچشمه گرفته و امروز در عرصه‌های مختلف فرهنگی، امنیتی، اجتماعی و علمی پیشتاز است.

وی افزود: این نهاد مردمی با داوطلبی، تخصص و انگیزه، نقش مهمی در حفظ کیان کشور ایفا می‌کند و ما دعا می‌کنیم که خداوند توفیق بسیجی بودن و بسیجی ماندن را در مسیر اهداف والای کشور و منافع مردم به ما عنایت کند.

استاندار لرستان ضمن خوشامدگویی به دکتر نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و هیئت همراه ایشان، اظهار کرد: ایشان با تیزبینی و دقت در انتخاب همکاران، مسیر مدیریتی موفقی را طی کرده‌اند و نمونه‌ای روشن از توانایی و شایستگی بانوان در عرصه مدیریت کشور هستند.

شاهرخی با اشاره به اهمیت انتصابات در سطح ملی و استانی گفت: سرکار خانم نظربلند با انتخاب مدیران آینده‌دار و موفق، ریسک‌های مدیریتی را پذیرفته‌اند و نشان داده‌اند که زنان توانمند می‌توانند در جایگاه‌های حساس و ملی نقش‌آفرینی کنند. این اقدام نویدبخش گشایش مسیر برای حضور بانوان در مسئولیت‌های خطیر مدیریتی است.

وی به اهمیت کتاب و کتابخوانی پرداخت و تاکید کرد: کتاب همچنان جایگاه خود را در عصر فناوری و فضای مجازی حفظ کرده و نه تنها کهنه نشده، بلکه عطش اهل علم و دانش برای مطالعه و بهره‌مندی از آن افزایش یافته است.

استاندار لرستان با بیان اینکه توسعه فرهنگی نیازمند نگاه متفاوت و برنامه‌ریزی جامع است، گفت: در یک برنامه پنج‌ساله باید عقب‌ماندگی‌های استان جبران شود و جهشی فرهنگی رقم بخورد. مقدمات این تحول فراهم شده و در ماه‌های آینده مردم شاهد اقدامات مهم خواهند بود.

شاهرخی بیان کرد: کتاب یک ثروت فکری و فرهنگی بی‌نظیر است که حاصل سال‌ها پژوهش و تجربه اندیشمندان و محققان است و مطالعه آن فرصت ارزشمندی برای انتقال دانش و تجربه به نسل‌های بعد فراهم می‌کند.

وی افزود: ما در استان برنامه‌ریزی جامعی برای توسعه کتابخانه‌ها و ترویج فرهنگ مطالعه انجام داده‌ایم و آمادگی داریم با همکاری نهادهای مرتبط، آموزش و پرورش، خیرین و دانشگاه‌ها، فضاهای مناسب و برنامه‌های موثر برای کتابخوانی ایجاد کنیم. تلاش ما این است که با استفاده از تمام ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی استان، تحولی اساسی در حوزه فرهنگ و کتابخوانی رقم بزنیم.

استاندار لرستان در ادامه به تاریخ و تمدن لرستان اشاره کرد و گفت: استان لرستان با پیشینه‌ای شصت و پنج هزار ساله، شاهد آغاز زندگی بشر در غارهای منطقه بوده است. این تاریخ غنی با تایید یونسکو، سندی معتبر برای نشان دادن پیشینه تمدنی استان است. ما در صدد هستیم این آثار ارزشمند را برای گردشگران داخلی و خارجی معرفی و در قالب برنامه‌های مدون جهانی‌سازی کنیم.

شاهرخی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های فراوان علمی، فرهنگی و تاریخی لرستان، تدوین دانشنامه جامع استان در دستور کار قرار گرفته است. هدف ما ثبت و ضبط تلاش‌ها، اقدامات و اندیشه‌های نخبگان استان در طول تاریخ، برای بهره‌مندی آیندگان است. این گنجینه تاریخی، سندی ارزشمند برای نشان دادن نقش لرستان در توسعه کشور و بشریت خواهد بود.

