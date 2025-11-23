هوای تبریز در وضعیت ناسالم برای همه است

به گزارش ایلنا از تبریز ، میانگین ۲۴ ساعت گذشته شاخص هوای تبریز از ساعت ۱۰ دیروز تا ۱۰ صبح امروز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۶۹ و در وضعیت ناسالم برای همه قرار داشته است.

کارشناسان محیط زیست استان به همه افراد به خصوص افراد مبتلا و دارای سابقه بیماری‌های قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان توصیه می کنند که در زمان آلودگی هوا، از تردد در معابر و مرکز شهر و فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.

بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت اضطرار آلودگی هوای آذربایجان شرقی، با توجه به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و آلودگی هوا، امروز مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات شهرستان‌های تبریز، اسکو، آذرشهر، عجبشیر، بناب و شبستر تعطیل اعلام شد؛ هم‌چنین تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی و مراکز آموزش عالی خصوصی وابسته سازمان فنی و حرفه‌ای و کانون پرورشی و فکری کودکان نیز تعطیل هستند.

امروز صرفا شعب منتخب بانک ها با تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها فعالیت کرده و دستگاه‌های امدادی، بهداشتی، درمانی و شیفتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

در شهرستان‌های مراغه، ملکان، هشترود و مرند نیز کلیه مقاطع تحصیلی در مدارس در نوبت‌های صبح و بعد از ظهر و نیز مراکز آموزش عالی غیرحضوری است و تمامی دستگاه‌ها و ادارات در این چهار شهرستان (مراغه، ملکان، هشترود، مرند) دایر هستند.

اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی نیز وضعیت هوای استان تا اواسط این هفته را پایدار اعلام کرده است که این وضعیت موجب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی و بزرگ استان به ویژه تبریز می‌شود.

براساس طبقه‌بندی پنج‌گانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

