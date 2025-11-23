خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

متخلفان قطع غیرقانونی درختان گز در تالاب قره‌قشلاق دستگیر شدند

متخلفان قطع غیرقانونی درختان گز در تالاب قره‌قشلاق دستگیر شدند
کد خبر : 1718087
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان بناب گفت: در پی تشدید گشت‌های حفاظتی تالاب قره‌قشلاق، ۲ متخلف که اقدام به قطع درختان گز وحشی کرده بودند، توسط مأموران محیط‌زیست بناب دستگیر شده و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

به گزارش ایلنا به نقل  از اداره کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان شرقی، میکائیل نقوی اظهار کرد: در راستای افزایش گشت و کنترل‌های محیط‌بانان در تالاب قره‌قشلاق، ۲ نفر که مبادرت به قطع درختان گز وحشی این تالاب کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: از متهمان یک دستگاه خودرو و چوب‌های حاصل از قطع ۶ اصله درخت گز، کشف و ضبط شده و پس از تکمیل پرونده مقدماتی، افراد دستگیرشده برای سیر مراحل قانونی به مراجع انتظامی و قضایی معرفی شده‌اند.

نقوی با تأکید بر اهمیت گونه «گز تالابی»، ادامه داد: این گونه گیاهی به دلیل ویژگی‌های طبیعی و توان سازگاری بالا، نقش بسیار مهمی در کنترل انتشار ریزگردهای آلاینده، تثبیت خاک و حفظ پایداری اکوسیستم تالاب ایفا می‌کند و از فاکتورهای اصلی زیستگاهی تالاب قره‌قشلاق به شمار می‌رود.

وی از عموم مردم و بهره‌برداران درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه‌های اعلام شده به اداره محیط‌زیست گزارش دهند تا از تخریب زیست‌بوم ارزشمند تالاب جلوگیری شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب