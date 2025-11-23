به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان شرقی، میکائیل نقوی اظهار کرد: در راستای افزایش گشت و کنترل‌های محیط‌بانان در تالاب قره‌قشلاق، ۲ نفر که مبادرت به قطع درختان گز وحشی این تالاب کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: از متهمان یک دستگاه خودرو و چوب‌های حاصل از قطع ۶ اصله درخت گز، کشف و ضبط شده و پس از تکمیل پرونده مقدماتی، افراد دستگیرشده برای سیر مراحل قانونی به مراجع انتظامی و قضایی معرفی شده‌اند.

نقوی با تأکید بر اهمیت گونه «گز تالابی»، ادامه داد: این گونه گیاهی به دلیل ویژگی‌های طبیعی و توان سازگاری بالا، نقش بسیار مهمی در کنترل انتشار ریزگردهای آلاینده، تثبیت خاک و حفظ پایداری اکوسیستم تالاب ایفا می‌کند و از فاکتورهای اصلی زیستگاهی تالاب قره‌قشلاق به شمار می‌رود.

وی از عموم مردم و بهره‌برداران درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه‌های اعلام شده به اداره محیط‌زیست گزارش دهند تا از تخریب زیست‌بوم ارزشمند تالاب جلوگیری شود.

