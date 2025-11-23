خبرگزاری کار ایران
کاهش ۸۵ درصدی بارش باران در گیلان در ماه آبان

کاهش ۸۵ درصدی بارش باران در گیلان در ماه آبان
کد خبر : 1718032
مدیرکل هواشناسی گیلان اعلام کرد: آبان ۱۴۰۴ در پهنه گیلان فقط ۲۲ میلیمتر باران بارید در حالیکه متوسط بارش بلندمدت در ماه آبان در استان ۱۶۵ میلیمتر است.

به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس با بیان اینکه ماه آبان در گیلان پرباران‌ترین ماه سال است گفت: امسال در این ماه در استان گیلان فقط ۲۲ میلیمتر باران بارید که در مقایسه با آبان سال گذشته ۸۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به بارش ثبت شده در ایستگاه فرودگاه رشت گفت: در ماه آبان در ایستگاه فرودگاه رشت فقط ۲۴ میلیمتر بارش ثبت شد درحالیکه میانگین میزان بارش این ایستگاه در بلندمدت، ۱۹۰ میلیمتر است که حدود ۸۷ درصد کاهش بارندگی در این ماه را نشان می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین با بیان اینکه ایستگاه انزلی سالانه با ثبت حدود ۲۹۶ میلیمتر پربارش‌ترین ایستگاه کشور است گفت: در این ایستگاه در آبان امسال فقط ۴۰ میلیمتر بارش ثبت شد که در مقایسه با آبان پارسال ۸۶ درصد کمتر است.

دادرس گفت: نگاهی به شرایط کلی بارش کشور نشان می‌دهد استان گیلان به عنوان پرباران‌ترین استان کشور در ۲ ماه اول پاییز یعنی مهر و آبان کمترین بارش را بین استان‌های دیگر کشور داشته است.

مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: گیلان با کمبود بارش پهنه‌ای ۱۶۷ میلیمتری در این بازه زمانی، رتبه اول مقدار عددی کمبود بارش را در مقایسه با شرایط بلندمدت در میان ۳۱ استان کشور کسب کرده که به دلیل خشکی آبان ماه است.

دادرس با اشاره به اینکه این وضعیت در مناطق کوهستانی گیلان، بغرنج‌تر است گفت: بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد کاهش بارندگی ها، در کوهستان‌های ایران اتفاق افتاده و کوهستان‌های گیلان امسال برخلاف سال‌های قبل در این زمان، از برف پوشیده نیستند که این موضوع هم نشان از خشکی کم سابقه برف و باران امسال در استان دارد.

به گفته کارشناسان میزان بارش پهنه‌ای ایران طی آبان امسال فقط ۲ و ۳ دهم میلیمتر بوده است که در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت در همین بازه، ۸۹ درصد کاهش بارندگی‌ها را نشان می‌دهد.

